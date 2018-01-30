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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü

Türkiye ve Rusya, Soçi Zirvesi kapsamında Suriye krizini çözmek için mekik diplomasisine devam ediyor.

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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile telefonda görüştü. 

Çavuşoğlu ve Lavrov görüşmesinin gündeminde Soçi'deki Suriye Ulusal Diyalog Kongresi vardı.

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İki bakan kongrenin olası sonuçlarıyla ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.

Görüşmede ayrıca Suriye'deki son gelişmeler ve Zeytin Dalı Harekatı da değerlendirildi.  

İki mevkidaş, bu ay 12 ve 17 Ocak'ta da telefonda görüşmüş, Rusya'nın Soçi kentinde bugün başlayan Suriye konulu zirvenin hazırlıkları kapsamında 19 Ocak'ta Antalya'daki toplantıda bir araya gelmişti.

Geçen hafta da iki kez telefon görüşmesi yapan Çavuşoğlu ve Lavrov, görüşmelerde Suriye'deki gelişmeleri, Soçi zirvesinin hazırlık sürecini ve Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin konuları ele almıştı.

Böylece iki mevkidaş, bir ay içinde bir kez Antalya'da yüz yüze bir araya geldi, 5 kez telefonda görüştü.

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, dışişleri bakanı mevlüt çavuşoğlu
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