Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Rus mevkidaşı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefonda görüştü. Görüşme talebi, Lavrov'dan geldi.

Görüşmede, İdlib'teki gelişmeler ele alındı.

Çavuşoğlu, geçtiğimiz günlerde İdlib'teki gerginlik için Rusya ve İran'ın sorumluluklarını yerine getirmesini istemişti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: İran ve Rusya sorumluluğunu yerine getirmeli

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Putin Suriye'yi görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan da Rusya Devlet Başkanı Putin ile bir telefon görüşmesi yaparak Esed rejiminin İdlib'teki ihlalini değerlendirmişti.

Kaynak: TRT Haber