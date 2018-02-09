Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Rakka'da siviller ölürken neden hassas değildiniz?

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İstanbul’da Yıldız Teknik Üniversitesi öğrencileriyle bir araya geldi.

Bakan Çavuşoğlu, Suriye'deki sorunun çözülmesi için en önemli rolü Türkiye'nin oynadığını söyledi.

"Türkiye'nin sert gücünü dosta da düşmana da gösteriyoruz"

Mevlüt Çavuşoğlu, "Buradaki sorunu biz çözmezsek, bu sorun bize insani, güvenlik boyutuyla da yansımaya devam eder. Bunlar, bizim bir yumuşak gücümüzdür. Ama hem DEAŞ'a hem YPG/PKK'ya karşı yaptığımız operasyonlarla, onların sınırımızda ve sınırımızın ötesinden temizlenmesine vesile oluyoruz. Burada da Türkiye'nin sert gücünün ne olduğunu dosta da düşmana da gösteriyoruz. Terör örgütlerini bu bölgeden temizleyerek Suriyeliler için de bizim için de buralar güvenli bölgeler haline geliyor." diye konuştu.

"Operasyonlarımız, bölgede yaşayan kardeşlerimize yönelik değil"

Afrin bölgesinden Türkiye'ye yönelik roketler atıldığına, saldırılara değinen Çavuşoğlu, şunları söyledi:

"Biz bugün bu tehdidi bertaraf etmezsek, bu teröristleri sınırımızda ve sınırımızın ötesinde temizlemezsek, yarın Türkiye'nin başına bela olur ve daha büyük tehditler oluşur. Bunların arkasında bunları destekleyenler var. Sadece ABD'nin silah vermesinden bahsetmiyorum. DEAŞ'a karşı Fırat Kalkanı Operasyonu'nu başlattığımız zaman hiçbir ülke bize 'Ne olur sivillere dikkat edin, ne olur bir an önce bitirin. Niye girdiniz?' demedi. Ama YPG/PKK'ya karşı operasyon başlattığımız zaman 'Tamam güvenlik endişenizi anlıyoruz ama şuna dikkat edin, buna dikkat edin. Kısa sürsün."

"YPG, gencecik çocuklara silah verirken neden hassasiyet göstermiyorsunuz?"

Afrin'e yönelik Zeytin Dalı Harekatı aleyline yürütülen kara propagandaya tepki göstererek sözlerine şöyle devam etti:

"Aman siviller...' Bir de kara propaganda yapmaya başladılar. Peki ABD, YPG ile Rakka'ya girerken, oradaki siviller ölürken hassasiyetinizi neden gösteremediniz de şimdi Türkiye, kendine yönelik bir terör örgütünü yok ederken hassasiyet göstermeye çalışıyorsunuz? Hem de dünyada bu konuda en hassas ülkeye bu konuda hatırlatmalarda bulunuyorsunuz. Neden YPG, Suriyeli Kürtleri sürgüne gönderirken, ellerinden evlerini, mülklerini alırken, gencecik çocukların eline silah vererek Türk askerinin karşısına savaşmaya gönderirken hassasiyet göstermiyorsunuz çünkü onlarla aynı Marksist, komünist, ateist ideolojiyi paylaşıyorsunuz, ama Türkiye adım attığı zaman da çeşitli bahanelerle 'Bir an önce bitirin.' diye açıklamalar yapıyorsunuz."

"Türkiye'de 350 bin Suriyeli Kürt var"

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Afrin Harekatı’nda tek hedefin terör örgütü olduğunu, Kürtlerin hedef olmadığını bu sözlerle vurguladı:

"Bizim Türkiye'deki operasyonlarımız, Suriye'deki operasyonlarımız, bölgede yaşayan kardeşlerimize yönelik değildir. Irak'taki PKK'ya yönelik operasyonlarımız da Irak'taki kardeşlerimize yönelik değildir. Suriye'de YPG/PKK ile Suriye'deki Kürt kardeşlerimizi de ayırt etmek lazım. Bugün Türkiye'de 350 bin tane Suriyeli Kürt var, biz bunlara ev sahipliği yapıyoruz."

"Bunlardan bir tanesi evlerine dönemiyor"

Türkiye'ye sığınan Kürtler'in terör örgütü korkusuyla evlerine dönemediklerine dikkati çeken Çavuşoğlu, "Suriye'nin topraklarının yüzde 25'ini YPG kontrol ettiği halde bu Kürtlerden bir tanesi o bölgeye dönemiyor. Biz Fırat Kalkanı Operasyonu'nu tamamladıktan sonra o bölgeye sadece Türkiye'den 100 bine yakın Suriyeli kardeşimiz döndü. Suriye'nin değişik bölgelerinden de 150 bin civarında Suriyeli bölgeye döndü." diye konuştu.

Kaynak: AA/TRT Haber