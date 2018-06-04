Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Pompeo ile görüştü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Mike Pompeo ile bir araya geldi.

Görüşme, Amerikan Dışişleri Bakanlığı’nda 1 buçuk saat sürdü. Görüşmenin en önemli gündem maddesi Münbiç'di.

"Münbiç yol haritasını ele aldık"

Görüşmenin ardından Çavuşoğlu'ndan ilk açıklama geldi.

Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, "Türkiye-ABD ikili ilişkilerini, Münbiç yol haritası dahil Suriye meselesini ve diğer bölgesel konuları ele aldık." dedi.

Dışişleri Bakanı Pompeo ile görüşmemizde, #Türkiye-#ABD ikili ilişkilerini, Münbiç Yol Haritası dahil Suriye meselesini ve diğer bölgesel konuları ele aldık. pic.twitter.com/kUxqhkhMHG — Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) 4 Haziran 2018

Münbiç planı nasıl işleyecek?

İki bakan, terör örgütü YPG/PKK'nın Münbiç'ten çıkarılması konusunda atılacak ortak adımları konuşacak. Münbiç'le ilgili yol haritasına son şekil verilecek.

Gündemdeki Münbiç planına göre, Türk ve ABD'li taraflar 45 gün sonra bölgede ortak denetime başlayacak.

PKK 1 ay içinde bölgeyi terk edecek

Görüşmede 3 aşamalı plan da ele alınacak. Buna göre ilk adım PKK'nın bir ay içerisinde Fırat'ın batısından çıkarılması.

Münbiç planına göre 60 gün zarfında yerel unsurlardan yönetim kurulacak.

FETÖ elebaşının iadesi ve F-35 de gündemde

Diğer önemli gündem maddeleri de FETÖ elebaşı Gülen’in iadesi, F-35 savaş uçaklarının teslimat süreci ve iki ülke ilişkileri.

Çavuşoğlu temaslarında Amerikan Türk İş Konseyi ve savunma sanayi temsilcileri ile de bir araya gelecek.

Mevlüt Çavuşoğlu’nun temaslarının ardından basın mensuplarıyla bir araya gelmesi bekleniyor.

Kaynak: TRT Haber