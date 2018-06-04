  • 04 HAZIRAN 2018, PAZARTESI

TRT Haber

  • DOLAR 4.593
    EURO 5.385
  • BIST 99090.77
    ALTIN 191.091
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Pompeo ile görüştü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Pompeo ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Mike Pompeo ile Amerikan Dışişleri Bakanlığı’nda görüştü. Görüşmede Münbiç'le ilgili 3 aşamalı plan ele alındı.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Pompeo ile görüştü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Mike Pompeo ile bir araya geldi.

Görüşme, Amerikan Dışişleri Bakanlığı’nda 1 buçuk saat sürdü. Görüşmenin en önemli gündem maddesi Münbiç'di.

"Münbiç yol haritasını ele aldık"

Görüşmenin ardından Çavuşoğlu'ndan ilk açıklama geldi.

Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, "Türkiye-ABD ikili ilişkilerini, Münbiç yol haritası dahil Suriye meselesini ve diğer bölgesel konuları ele aldık." dedi. 


Münbiç planı nasıl işleyecek?

İki bakan, terör örgütü YPG/PKK'nın Münbiç'ten çıkarılması konusunda atılacak ortak adımları konuşacak. Münbiç'le ilgili yol haritasına son şekil verilecek. 

Gündemdeki Münbiç planına göre, Türk ve ABD'li taraflar 45 gün sonra bölgede ortak denetime başlayacak. 

PKK 1 ay içinde bölgeyi terk edecek

Görüşmede 3 aşamalı plan da ele alınacak. Buna göre ilk adım PKK'nın bir ay içerisinde Fırat'ın batısından çıkarılması.

Münbiç planına göre 60 gün zarfında yerel unsurlardan yönetim kurulacak.

FETÖ elebaşının iadesi ve F-35 de gündemde

Diğer önemli gündem maddeleri de FETÖ elebaşı Gülen’in iadesi, F-35 savaş uçaklarının teslimat süreci ve iki ülke ilişkileri.

Çavuşoğlu temaslarında Amerikan Türk İş Konseyi ve savunma sanayi temsilcileri ile de bir araya gelecek.

Mevlüt Çavuşoğlu’nun temaslarının ardından basın mensuplarıyla bir araya gelmesi bekleniyor. 

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: son dakika, pompeo, munbic, çavuşoğlu, abd
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER