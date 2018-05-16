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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Pompeo ile görüşecek

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile 4 Haziran'da Washington'da bir araya gelecek.

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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Pompeo ile görüşecek

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ileDışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'nin başkenti Washington'da bir araya gelecek.

İki bakanın daha önce mayıs ayı içinde görüşmesi için çalışma yapılmıştı. Ancak takvimin uymaması nedeniyle tarafların görüşme tarihi olarak 4 Haziran'da mutabık kaldığı belirtildi.

Pompeo ile Çavuşoğlu'nun görüşmesinde, Suriye ve Ortadoğu'daki gelişmeler, ikili ilişkiler, terör örgütleri PKK ve FETÖ ile mücadele gibi konuların ele alınması bekleniyor.

Çavuşoğlu, Pompeo ile 27 Nisan'da Brüksel'de düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları toplantısı sırasında görüşmüştü. Pompeo'nun dışişleri bakanı olarak atama süreci ABD Kongresi'nin onayıyla 26 Nisan'da tamamlanmıştı. 

Kaynak: AA

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