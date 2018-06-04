Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu-Pompeo görüşmesine saatler kaldı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo görüşmesi Türkiye saatiyle 15:00’te Amerikan Dışişleri Bakanlığı’nda gerçekleşecek.

Görüşmenin en önemli gündem maddesi ise Münbiç. İki bakan terör örgütü PKK/YPG'nin Münbiç'ten çıkarılması için atılacak ortak adımları görüşecek.

Diğer önemli gündem maddeleri de FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in iadesi, F-35 savaş uçaklarının teslimat süreci ve iki ülke ilişkileri.

Çavuşoğlu Amerikan Türk İş Konseyi ve savunma sanayi temsilcileri ile de bir araya gelecek.

Mevlüt Çavuşoğlu’nun temaslarının ardından basın mensuplarıyla bir araya gelmesi bekleniyor.

Kaynak: TRT Haber