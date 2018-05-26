Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Osmanlı tokadını bir daha vuracağız ki akıllansınlar

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AK Parti Alanya Seçim Koordinasyon Ofisi'nin açılışında konuştu.

Çavuşoğlu, Alman makamlarının, Türkiye'deki seçimler için Almanya'da seçim kampanyası yasağı kararı almasını eleştirdi.

"Bizlere demokrasi dersi verenler, ülkelerinde PKK ve onun destekçileri ile son zamanlarda bunlara ciddi destek veren CHP'ye miting yapma izni veriyor. 'AK Parti gelmesin' diyor. Biz size, muhtaç mı kaldık? Bunların demokrasi anlayışı bu. Yıllarca alışmışlar, 'Türkiye-IMF ile anlaşma yapsın, kısa süreli yüksek faizli borç alsın, batsın', demeye alışmışlar. Hazmedemeyenleri görüyorsunuz, alışmışlar ne denirse yapılmasına. Şimdi yiğit Erdoğan'ı görünce hazmedemediler. Türk milletine saygı duymayı öğrenecekler. Artık bizim de sözümüz geçiyor. Artık onların değil, bizim milletimizin ne dediği önemli."

"Bizi bu ekonomik oyunlarla yıkamazsınız"

Mevlüt Çavuşoğlu döviz kurundaki hareketliliği de şu sözlerle değerlendirdi:

"3'üncü havalimanı, 3'üncü köprü gibi projeleri hayata geçiriyorsun, çok rahatsız oluyorlar. Şimdi ekonomik saldırılar var. Kurda oynamalar... Ne oluyor, ne bitiyor, görüyoruz. Şimdi bu saldırılar 15 Temmuz'un başarısız olduğu gün başladı. O gün hayal kırıklığına uğrayanlar, 'Türkiye'ye nasıl zarar veririz?' onun saldırısına başladılar. Bizi bu ekonomik oyunlarla yıkamazsınız. Her şeye rağmen geçen sene Türkiye 7,4 büyüdü. Dünyada rekor bu, rekor. Daha önceki seçimlerde olduğu gibi Türkiye'nin yeniden büyümesi, istikrarı ve şahlanması için mührü AK Parti'ye vururken dışarıdakilere de bir ders veririz. Osmanlı tokadını bir daha vuracağız ki akıllansınlar."

"15 milyon turist rakamlarını yakalayacağız"

Turizmde işlerin yolunda gittiğini, 2015 rakamlarının geçileceğini aktaran Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"15 milyon turist rakamlarını yakalayacağız. 50 milyon turist rakamlarına ulaşacağız. İşimizi aksatmayacağız ama seçimi de unutmayacağız. Bu seçim Türkiye'mizin geleceğinin seçimi. Birileri diyor ki, 'Vakit tamam' o vakit 'Senin için tamam' kardeşim. Biz daha yeni başladık. Senin vizyonun yoksa ben ne yapayım?"

Kaynak: AA