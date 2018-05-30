Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Münbiç için tarih verdi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, A Haber'de gündemle ilgili soruları yanıtladı.

Türkiye ve ABD arasında soğuk rüzgarların esmesine neden olan Münbiç’teki YPG/PKK varlığı ortadan kalkacak mı?

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 3-4 Haziran’da ABD’li mevkidaşı Mike Pompeo ile Washington'da görüşecek.

Görüşmenin ana gündem maddesi Münbiç'te izlenecek yol haritası.

"YPG yaz sonuna kadar bölgeden çekilecek"

Mevlüt Çavuşoğlu, ABD ile başlayan mutabakat haritasının Münbiç ile sınırlı olmadığını söyledi ve ekledi:

"YPG, Münbiç'ten çekilecek. YPG'nin nereye çekileceği şuan bizim konumuz değil. YPG çekilince orayı bölge halkı yönetecek. YPG, yaz sonuna kadar bölgeden çekilecek. Ara dönemde Türk-ABD birimleri bölgeyi yönetecek. Evet beraber nezaret edecekler tabii ki istihbaratımız da işin içinde olacak. YPG çekildikten sonra.

O şehirdeki insanlar yönetecek güvenlikle ilgili de yine o şehirdeki insanlar görev alacak. Buna ABD ve Türkiye birlikte karar verecek. Kriter nüfus yapısı. Mutabakat sağlandığının hemen ertesi gün hazırlık çalışmaları başlayacak. Hemen hazırlık çalışmaları biter bitmez uygulama safhasına geçeceğiz. Aylar diyebileceğimizi somut bir takvime bağlı eylem planı yol haritası bu uygulandığı zamanda diğer bölgelere bir umut olacak."

"Bu işin içinde bazı Müslüman ülkeler de var"

Bakan Çavuşoğlu, dövizde yaşanan dalgalanmayla ilgili konuştu.

"Elbette zamanı geldiği zaman bunları açıklarız. Kredi kuruluşlarına bakın notları nasıl düşürüyorlar? 15 Temmuz darbe girişimi başarısız olduktan sonra Türkiye’yi ekonomi ile nasıl yıkabiliriz çalışmaları başladı. Fakat biz aldığımız tedbirlerle ekonomimizin bu saldırılardan en az hasarla kurtulmasını sağladık. Bu işin içinde ülkeler de var, finans kuruluşları da var, faiz lobisi de var. Ülkeler arasında bazı Müslüman ülkeler de var. Ben burada ülke ismi vermeyeceğim ama genel bir çerçeve çiziyorum."

"Türkiye alternatifsiz kalmaz"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'den F-35 savaş uçaklarının alınmasıyla ilgili de konuştu.

"ABD'nin F-35 leri bize vermemesi için bir sebep yok. Müttefikimiz olan ABD'den ilişkilerimizin bozulmasını istemeyiz. F-35'ler zamanında teslim edilecektir. Türkiye alternatifsiz kalmaz. Rusya'dan da alabiliriz bir NATO ülkesinden de alabiliriz. F-35 ile sözleşme ortada, bir taraf sözleşmeden çekilirse gerekli adımlar atılır."

"Merkel'in daveti gayet doğal"

Almanya Başbakanı Angela Merkel'den Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a davet geldi.

Merkel, Erdoğan'ı 24 Haziran seçimleri sonrası Almanya'ya davet etti.

Çavuşoğlu, "Merkel, seçim sonrası Sayın Cumhurbaşkanı'nı bekliyoruz dedi. Seçim gelecek gidecek, seçim sonrası çalışmalara da odaklanıyoruz. Dış politikaya ilişkin adımlar önceden planlanır. Merkel'in daveti de gayet doğal bir şey." diye konuştu.

Kaynak: TRT Haber