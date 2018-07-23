  • 23 TEMMUZ 2018, PAZARTESI

TRT Haber

  • DOLAR 4.743
    EURO 5.552
  • BIST 95138.53
    ALTIN 186.711
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Mesut Özil ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Mesut Özil ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Alman milli takımını bırakan yıldız futbolcu Mesut Özil'le telefonda görüştü.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Mesut Özil ile telefonda görüştü

Mesut Özil, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, 2009'dan bu yana 92 kez giydiği ve 23 gol attığı Almanya Milli Futbol Takımı'ndaki kariyerini noktaladığını açıklamıştı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Alman milli takımını bırakan yıldız futbolcu Mesut Özil ile telefonda görüştü.

Kaynak: TRT Haber

Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER