Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Mesut Özil ile telefonda görüştü

Mesut Özil, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, 2009'dan bu yana 92 kez giydiği ve 23 gol attığı Almanya Milli Futbol Takımı'ndaki kariyerini noktaladığını açıklamıştı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Alman milli takımını bırakan yıldız futbolcu Mesut Özil ile telefonda görüştü.

Kaynak: TRT Haber