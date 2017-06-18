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Buradasınız : » » Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Makedonya'da

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Makedonya'da

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Makedonya Cumhurbaşkanı İvanov ile görüştü.

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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Makedonyada

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Makedonya'da Cumhurbaşkanı Gyorge İvanov ile bir araya geldi.

Bakan Çavuşoğlu, öğle saatlerinde Makedonya Cumhurbaşkanı İvanov tarafından Cumhurbaşkanlığı Sarayı Villa Vodno'da kabul edildi.

Çavuşoğlu ve İvanov, iki ülke ilişkileri ile bölgesel meseleleri ele aldı.

Makedonya Başbakanı Zoran Zaev tarafından da kabul edilecek Çavuşoğlu, Makedon mevkidaşı Nikola Dimitrov ile bir araya gelecek.

Çavuşoğlu ve Dimitrov'un ikili ve heyetler arası görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.

Bakan Çavuşoğlu, basın toplantısının ardından Uluslararası Balkan Üniversitesi inşaatında incelemelerde bulunacak.

Türkiye'nin Üsküp Büyükelçiliğinin himayesinde Makedonya Türk Ticaret Odası (MATTO), Makedonya Türk Sivil Teşkilatları Birliği (MATÜSİTEB) ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından düzenlenen iftar programında Bakan Çavuşoğlu, Makedonya'daki soydaş siyasetçiler, üst düzey bürokratlar, temsilciler, işadamları ve basın kuruluşlarının yöneticileri ile bir araya gelecek.

Etiketler: Mevlüt Çavuşoğlu, dışişleri bakanı
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