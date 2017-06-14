Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Kuveyt'e gitti

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Katar'daki temaslarını tamamlayarak Kuveyt'e hareket etti.

Katar'ın başkenti Doha'yı ziyaret eden Çavuşoğlu, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani, Dışişleri Bakanı Al Sani ve Ekonomi ve Ticaret Bakanı Ahmed bin Casim ile görüşmelerde bulundu.

Katar'daki temaslarını tamamlayarak Kuveyt'e hareket eden Çavuşoğlu, burada Kuveyt Emiri Şeyh Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah ve Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Sabah Halid el-Hamed es-Sabah ile bir araya gelecek.

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn, Mısır ve Yemen, 5 Haziran'da "teröre destek vermekle suçladıkları" Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kestiklerini duyurmuştu. Ülkelerinin hava sahasını Katar'a kapatan Suudi Arabistan, BAE ve Bahreyn, Katarlı diplomatların 48 saat içinde ülkelerinden ayrılmasını istemişti. Suudi Arabistan ayrıca Katar'ın tek kara sınırını da kapatmıştı.

Suudi Arabistan, BAE, Bahreyn ve Mısır, söz konusu kararlardan birkaç gün sonra yayımladıkları ortak bildiride ise Katar tarafından desteklendiği öne sürülen, aralarında Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı Yusuf el-Karadavi'nin de yer aldığı 59 kişi ile 12 hayır kuruluşunun "terörle irtibatlı" olduğu iddiasıyla "terör listesine" alındığını açıklamıştı.