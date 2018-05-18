Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Kudüs'ün tarihi statüsünün değiştirilmesine izin vermeyeceğiz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İslam İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda konuştu.

Çavuşoğlu'nun konuşmasının satır başları şöyle;

Ramazan ayına ne yazık ki Filistin'den gelen acı haberlerle girdik. Gazze'de yaşananlar hepimizi yasa boğdu. Vicdan sahibi hiçkimse bu utanç tablosuna sessiz kalamazdı. Sessiz kalamaz. Sizler dünyanın çeşitli köşelerinden gelerek ayağının tozuyla bugünkü toplantımıza katılıyorsunuz. Buradaki varlığınızla Filistinli kardeşlerimizle dayanışma içinde olduğunuzu, onlara asla yanlız olmadıklarını hissettirdiniz. Sadece İslam dünyasının değil tüm insanlığın vicdanını kanatan bir yaraya merhem olmaya çalışıyoruz. Hepinize ayrı ayrı bir kere daha çok teşekkür ediyorum ve toplantımızı açıyorum.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: İsrail'in insanlık suçuna ümmet olarak birlik içinde en sert tepkiyi vermemiz gerekiyor.https://t.co/OoSzC4HYFu pic.twitter.com/dIwNuWbw3E — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 18 Mayıs 2018

"ABD uluslararası toplumun iradesini yok saydı"

Toplantı başkanı sıfatıyla açılış konuşmamı yapacağım, değerli kardeşlerim Filistinli kardeşlerimizle dayanışmamızı sergilemek ve maruz bırakıldıkları vahşi katliamı lanetlemek için liderlerimiz bu akşam İslam İşbirliği Teşkilatı Olağanüstü Zirvesi'nde bir araya gelecekler. Biz de İslam İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları olarak zirvenin hazırlığını yapmak ve kabul edilecek nihai bildiriyi ele almak üzere bugün burada toplandık. İstanbul'da düzenlediğimiz Olağanüstü İslam Zirvesi'nin ardından ülkemiz ve Yemen tarafından sunulan karar Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda 128 ülkenin ezici çoğunluğu ile kabul edilmiştir. Bu şekilde uluslararası toplum ABD'nin hukuk dışı kararına güçlü tepkisini göstermiştir. Ancak ABD yönetimi biraz önce de söylediğim gibi uluslararası hukukun en temel ilkelerini ve uluslararası toplumun iradesini yok saymaktan vazgeçmedi. Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyarak büyük bir provokasyona imza attı. İsrail ise ABD'nin bu fütursuz tutumundan da cesaret alarak masum Filistinlileri soğuk kanlılıkla katletti. 60'dan fazla kardeşimiz şehit oldu. Bunların içinde kadınlar, çocuklar ve bebekler var. Hepsine Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralanan binlerce Filistinliye de acil şifa dileklerimizi buradan gönderiyoruz.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Zirve sonunda kabul edeceğimiz bildiride, Filistin davasının ve Kudüs-i Şerif'in ümmetimiz için merkezi konumunu bir kez daha vurgulamış olacağız. Bu kutsal şehrin tarihi statüsünün değiştirilmeyeceğini haykıracağız.https://t.co/OoSzC4HYFu pic.twitter.com/5t1W2kHjg5 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 18 Mayıs 2018

"İsrail'in insanlık suçuna en sert tepkiyi vermeliyiz"

İsrail'in insanlık suçuna ümmet olarak birlik olarak en sert tepkiyi vermemiz gerekiyor. Filistinli kardeşlerimize daha fazla destek olmalı Filistin meselesinin çözümü için elimizi taşın altına koymalıyız.

Zirve sonunda kabul edeceğimiz bildiride Filistin davasının ve Kudüs'ü şerifin ümmetimiz için merkezi konumunu bir kez daha vurgulamış olacağız. Bu kutsal şehrin tarihi statüsünün değiştirilmesine izin vermeyeceğimizi hep birlikte haykıracağız. Bu doğrultuda birlik olmalı ve başka ülkelerin ABD örneğini takip etmelerini engellemeliyiz. Ancak, malesef bazı İslam İşbirliği Teşkilatı üyelerinin dahi Filistin davasına yeterince sahip çıkmadıklarını görmek bizleri üzüyor. New York'ta genel kurul oylamasında bazı İslam İşbirliği Teşkilatı ülkelerinin çekimser oy kullandığını, bazılarının oy kullanmadığını hatta aleyhimize oy kullandığını malesef üzülerek gördük. Dolayısıyla buna karşı da bizim tedbirlerimizi almamız gerekiyor. Bugün Filistin'de ve bölgemizde karşı karşıya kaldığımız sorunların bölgesel sahiplenme eksikliğinden de kaynaklandığını gözardı edemeyiz. Dolayısıyla özeleştiriyi de yapmamız gerekiyor.

"Filistinli kardeşlerimizin ekonomik olarak da desteklenmeleri gerekiyor"

ABD'nin adımı Ortadoğu barış sürecinin zeminini tahrip etti. Bunun uluslararası barış ve güveni tehdit ettiğini bildirimimizde açıkça belirttik. İşgalin İsrail'in işgal, şiddet ve zulüm politikalarının sona erme zamanı da çoktan geçmiştir. Katliamlardan sorumlu İsrail makamlarının ve savunmasız insanlara silah doğrultan İsrail askerlerinin hesap vermelerini sağlamalıyız. Bildirimimizde uluslararası topluma da çağrıda bulunarak başta BM olmak üzere tüm uluslararası kuruluşları üzerine düşeni yapmaya davet ediyoruz. Filistinli kardeşlerimizin ekonomik olarak da desteklenmeleri gerekiyor. Ayrıca yerlerinden edilen Filistinli mültecilerin geleceğe umutla bakabilmelerini hep birlikte sağlamalıyız. Bu çerçevede Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli mülteciler için Yardım ve Bayındırlık Ajansı'na desteğimizin devamı hatta arttırarak devamı büyük önem taşıyor. Kalkınma Vakıf Fonu'nun teşkilini de olumlu buluyoruz. Tüm bu hususlara bildirimizde yer verdik sizlerin de katkılarıyla. Filistin'de yaşanan vahşi katliamı bir kez daha lanetliyor, Filistinli kardeşlerimize kararlı desteğimizi sürdüreceğimizi vurguluyorum.

İİT geçen yıl da Kudüs'le ilgili olağanüstü toplanmıştı

ABD yönetiminin Kudüs'ü İsrail’in başkenti olarak tanıması sonrasında 13 Aralık 2017'de İstanbul'da düzenlenen İİT Olağanüstü Zirvesi'nin ardından yayımlanan bildiride, Doğu Kudüs Filistin Devleti'nin başkenti olarak ilan edilmişti. İslam ülkeleri, bütün devletleri Filistin Devleti'ni ve Doğu Kudüs'ü onun işgal altındaki başkenti olduğunu tanımaya davet etmişti.

Gazze'nin İsrail sınırında çadırlar kuran Filistinliler, ABD Büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınmasını ve İsrail'in kuruluş yıl dönümü olan Nekbe'nin (Büyük Felaket) 70. yılını protesto etmek için "milyonluk yürüyüş" adını verdikleri gösteriler düzenliyor.

İsrail askerlerinin, Gazze sınırında ABD'nin Kudüs'te büyükelçilik açmasını protesto etmek ve Nekbe'nin (Büyük Felaket) 70. yılını anmak isteyen göstericilere ateş açması sonucu 62 Filistinli şehit oldu, 3 binden fazla kişi yaralandı.

Kaynak: TRT Haber