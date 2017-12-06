  • 06 ARALIK 2017, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Kudüs'ün tanınması büyük hata olur

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Kudüs'ün tanınması büyük hata olur

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma planına ilişkin 'Büyük bir hata olacaktır' dedi.

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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Kudüsün tanınması büyük hata olur

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD yönetiminin Kudüs'ü İsrail'in başkenti ilan etmesine yönelik planının bölgeye barış ve istikrar yerine kaos getireceğini belirtti.

NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı vesilesiyle Brüksel'de bulunan Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'la görüşmesinden önce Amerikalı bir gazetecinin sorusunu yanıtladı.

Gazetecinin, "ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti ilan etmesi planı hakkında ne düşünüyorsunuz?" sorusuna Çavuşoğlu, "Bu büyük bir hata olacaktır. Bölgeye istikrar ve barıştan ziyade kaos getirecektir. Türkiye'nin tutumu bellidir." yanıtını verdi.

ABD'nin bu girişimine sadece Müslüman dünyasının değil, tüm dünyanın karşı çıktığını vurgulayan Çavuşoğlu, bu konuyu Tillerson'la daha önceki görüşmesinde dile getirdiğini ve tekrar ikili görüşmelerinde aktaracağını duyurdu.

Beyaz Saray yetkileri, ABD Başkanı Donald Trump'ın, "ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıdığını ilan edeceğini" ve "Tel Aviv'deki ABD Büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınması talimatı verdiğini söyleyeceği" açıklamasında bulunmuştu.

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders da Trump'ın, Tel Aviv'deki ABD Büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınmasıyla ilgili kararını bugün ilan edeceğini açıklamıştı.

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Etiketler: dışişleri bakanı çavuşoğlu
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