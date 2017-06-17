  • 17 HAZIRAN 2017, CUMARTESI

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Buradasınız : » » Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Kral Selman'la görüştü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Kral Selman'la görüştü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Suudi Arabistan Kralı Selman Bin Abdülaziz ile görüştü. Görüşmede, Katar ile bazı Arap ülkeleri arasında yaşanan krize ilişkin gelişmeler ele alındı.

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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Kral Selmanla görüştü
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suudi Arabistan'ın Mekke kentinde Kral Selman bin Abdulaziz ile bir araya geldi.

Kralın davetiyle resmi temaslarda bulunmak üzere ülkeyi ziyaret eden Çavuşoğlu, Mekke'deki Safa Sarayı'nda Kral Selman tarafından kabul edildi.

Basına kapalı yapılan görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkiler başta olmak üzere, Katar ile bazı Arap ülkeleri arasında yaşanan krize ilişkin gelişmeler ele alındı.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu görüşmeye ilişkin, "Bu sorunu çözmek için de Hadim’ül Harameyn şerifeynin önemli bir rol oynaması gerektiğini’ söyledik. Burada liderlik göstermesi gerektiğini söyledik. Bu gerginliklerin kimseye faydası yok. Özellikle şu Mübarek Ramazan ayında, bayrama yaklaştığımız şu son 10 gün içinde bu gerginliğin özellikle masum insanları etkileyen bu gerginliğin sonlandırılması gerekiyor. Bayrama, bayram gibi girmemiz lazım." dedi.

Bakan Çavuşoğlu daha önce de Kuveyt ve Katar'ın liderleri ile görüşmeler gerçekleştirmişti.

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn, Mısır ve Yemen 5 Haziran'da "teröre destek vermekle suçladıkları" Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kestiklerini duyurmuştu. Ülkelerinin hava sahasını Katar'a kapatan Suudi Arabistan, BAE ve Bahreyn, Katarlı diplomatların 48 saat içinde ülkelerinden ayrılmasını istemişti. Suudi Arabistan ayrıca Katar'ın tek kara sınırını da kapatmıştı. 

Etiketler: çavuşoğlu, Suudi Arabistan, katar, Kral Selman bin Abdulaziz
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