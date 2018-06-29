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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Konsolosluk Çağrı Merkezi'nde telefonları yanıtladı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, vatandaşların konsolosluk işlemleri ile ilgili başvurularını karşılamak amacıyla kurulan çağrı merkezini gezerek, telefonları yanıtladı.

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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Konsolosluk Çağrı Merkezinde telefonları yanıtladı

Vatandaşların konsolosluk işlemleriyle ilgili konularda telefonla yaptığı başvuruları karşılamak amacıyla kurulan Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk Çağrı Merkezini ziyaret eden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, vatandaşlardan ve yabancılardan gelen telefonlara cevap verdi.

Çavuşoğlu, Konsolosluk Çağrı Merkezi'ni gezerek, merkezin çalışmalarına ilişkin yetkililerden bilgi aldı. Bakan Çavuşoğlu, daha sonra Almanya'nın Münih kentinden çağrı merkezini arayan bir vatandaş ile sohbet etti.

Türk vatandaşına Konsolosluk Çağrı Merkezi'nden memnun olup olmadığını soran Çavuşoğlu, burada çalışan görevlilerin kendisine yardımcı olacağını belirtti. Çavuşoğlu, daha sonra vatandaşın ailesine selamlarını iletti.

Çavuşoğlu ayrıca İngiltere'den eşi için vize talebinde bulunan Pakistan uyruklu bir kadınla telefonda görüştü ve kadına merkezin verdiği hizmetten memnun olup olmadığını sordu.

Bakan Çavuşoğlu, elektronik vize sitesinde sorun yaşayan kadına çağrı merkezinde çalışanların yardımcı olacağını söyledi.

Eşiyle turistik amaçlı Türkiye'yi ziyaret etmek isteyen Pakistanlı kadına, İstanbul'un güzel bir şehir olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, kadına memleketi Antalya'yı da ziyaret etmesi tavsiyesinde bulundu.

Çağrı merkezine dünyanın her yerinden ulaşılabiliyor

Konsolosluk Çağrı Merkezi'ni arayan vatandaşlar, askerlik, pasaport, nüfus, evlenme, vatandaşlık, noterlik gibi konsolosluk işlemlerinin yanı sıra gümrük, vize, seyahat uyarıları, emeklilik ve e-Konsolosluk'un kullanımı gibi çok çeşitli konularda yönelttikleri sorulara cevap alabiliyor.

Türkçenin yanı sıra beş ayrı yabancı dilde (İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca ve Flamanca) bilgi sunan çağrı merkezi, dünyanın dört bir yanına 7 gün 24 saat hizmet veriyor.

Yurt dışındaki Türk vatandaşları karşılaştığı her sıkıntıya Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk Çağrı Merkezi'nde çare bulabiliyor.

Kaynak: AA

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