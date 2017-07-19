Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu KKTC'de

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu kabul etti.
Akıncı, resmi ziyaret için KKTC'de bulunan Çavuşoğlu ile Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda görüştü. Görüşme, basına kapalı gerçekleşti.
Görüşmede, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Derya Kanbay ve ilgili yetkililer hazır bulundu.
Bakan Çavuşoğlu, görüşmenin ardından KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, Başbakan Hüseyin Özgürgün, Başbakan Yardımcısı Serdar Denktaş ve muhalefet partisi liderlerinin yer aldığı çalışma toplantısına katıldı.