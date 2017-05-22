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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile telefonda görüştü.

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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile telefonda görüştü.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu ve Akıncı Kıbrıs müzakereleri sürecindeki gelişmeleri ele aldı.

Etiketler: dışişleri bakanı mevlüt çavuşoğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mustaf, Kıbrıs müzakereleri
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