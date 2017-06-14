Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Katar'a gidiyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bugün (14 Haziran) Katar'ı ziyaret edecek.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Çavuşoğlu'nun 14 Haziran'da Katar’a resmi ziyaret gerçekleştireceği belirtildi.

Açıklamada, Bakan Çavuşoğlu'nun, ziyaret sırasında, Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile görüşeceği ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani tarafından da kabul edileceği bildirildi.

Görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra bölgedeki son gelişmeler istişare edilecek.

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn, Mısır ve Yemen, 5 Haziran'da "teröre destek vermekle suçladıkları" Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kestiklerini duyurmuştu. Ülkelerinin hava sahasını Katar'a kapatan Suudi Arabistan, BAE ve Bahreyn, Katarlı diplomatların 48 saat içinde ülkelerinden ayrılmasını istemişti. Suudi Arabistan ayrıca Katar'ın tek kara sınırını da kapatmıştı.

Suudi Arabistan, BAE, Bahreyn ve Mısır, söz konusu kararlardan birkaç gün sonra yayımladığı ortak bildiride ise Katar tarafından desteklendiği öne sürülen, aralarında Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı Yusuf el-Karadavi'nin de yer aldığı 59 kişi ile 12 hayır kuruluşunun "terörle irtibatlı" olduğu iddiasıyla "terör listesine" alındığını açıklamıştı.