Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Kandil'i dümdüz edeceğiz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'nın Kaş ilçesine bağlı Gömbe Mahallesi'nde düzenlenen geniş katılımlı toplantıda yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın selamını iletti.

Milletvekilleri ve parti teşkilatıyla, sadece seçim zamanında değil, her zaman halkın arasında, milletle beraber olduklarını belirten Çavuşoğlu, 16 yıldır Antalyalı hemşehrilerini hiç yalnız bırakmadıklarını söyledi.

Çavuşoğlu, Türkiye'yi 16 senede zor şartlara rağmen kalkındırdıklarına işaret ederek, artık Türkiye'nin şahlanma vaktinin geldiğini ifade etti.

Antalya-Denizli otoyolunu hayata geçireceklerini aktaran Çavuşoğlu, artık İzmir'e çok hızlı bir şekilde ulaşılabileceğini bildirdi.

Bakan Çavuşoğlu, Antalya'ya yapılacak 3. havalimanı için 4 ayrı yerde etüt çalışması yaptıklarına ve Kaş-Demre arasında karar kılındığına değinerek, "Kaş ile Demre arasına yılda 5 milyon turist getirecek 3. havalimanını kazandırıyoruz. Bunu yaparken de çevre dokusunu koruyacağız. Daha önce yapılan hataları yapmayacağız." dedi.

"Projeleri milletin adamları yapıyor"

Yarın Eskişehir'de TANAP doğalgaz projesinin açılışının yapılacağını vurgulayan Çavuşoğlu, Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelecek olan gazın Avrupa ülkelerine gideceğine dikkati çekti.

Bakan Çavuşoğlu, bu projenin en önemli ortaklarından bir tanesinin Türkiye olduğuna işaret ederek, şöyle konuştu:

"Bakın neler yapıyoruz? Bunlar boş hayaller değil. Yaptık, yine biz yaparız. Bizden başka hiçbirisinin böyle bir hayali yok, olamaz. Dünyadaki 10 mega projeden 6 tanesini Türkiye yaptı, Türkiye yapıyor. Şimdiyse yenilerini ekliyoruz, Diğerleri ne diyor? 'Yaptırmayacağız, yıkacağız, engelleyeceğiz.' Bunların tek derdi bu. Bunların Türkiye'ye kazandırdığı bir çeşme yok. Yapılanları da rahmetli Menderes, Demirel, Turgut Özal yaptı. Şimdi de Recep Tayyip Erdoğan yapıyor, Yani milletin adamları yapıyor."

"Hortumları kestik, o paralar milletimize gidiyor"

Sağlık çalışanları, imamlar, öğretmenlerin katsayısını 3 bin 600'e yükselttiklerini hatırlatan Çavuşoğlu, Türkiye'nin ekonomisi büyüdükçe toplumun da refahının artacağını bildirdi.

Çavuşoğlu, emeklilerin maaşlarında sürekli artışlar yaptıklarını vurgulayarak artık bayramlarda da bin lira ilave katkı dağıttıklarını söyledi.

Türkiye'nin artık ambulans helikopter ve uçaklarla hastalarını taşıyan, ameliyatlardan para alınmayan bir ülke haline geldiğini aktaran Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Artık 100 liralık ilaç 20 liraya düştü. Peki nasıl düştü? 20 liraya satılırken de kar ediliyorsa, 100 lira ile 20 lira arasındaki 80 lira kimin cebine gidiyordu? Kimin cebine hortumlanıyordu. Ey Kemal Kılıçdaroğlu bunu cevabını, hesabını ver. Bunlar, senin zamanındaydı. Aradaki 80 lira şimdi Gömbe ile Kalkan arasında, Gömbe ile Kaş arasındaki yollara, hastaneye gidiyor. Bu paralar gökten yağmıyor. Yolsuzlukları, hortumları kestik, o paralar milletimize gidiyor."

"Türkiye ekonomisi 3,5 kattan daha fazla büyüdü"

Bakan Çavuşoğlu, iktidardaki 16 yılın kendileri için kolay geçmediğini, her türlü engellemelerle karşılaştıklarını belirterek, Türkiye'ye diz çöktürmek için içeride ve dışarıda iş birliği yapanların olduğunu ifade etti.

AK Parti'yi kurdukları ilk günden itibaren "Muhtar bile olamaz" dedikleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önünün kesilmeye çalışıldığına dikkati çeken Çavuşoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"İktidara geldik, 'Onu yapamazsınız, bunu yapamazsınız. Oraya gidemezsiniz, buraya gidemezsiniz. 'Yaparız, alasını yaparız. 'Bu ülkenin sahibi biziz' dediler. Biz de 'Bu ülkenin sahibi millettir.' dedik. Millet ne derse biz onu yaparız. Başkası ne demiş önemli değil. Bugüne kadar ülkeyi, sistemi, her şeyi kontrol altında tutmuş küçük bir zümrenin ne dediği önemli değil. Siyasi elitlerin ne dediği önemli değil. Millet ne diyor, o önemli. Partiyi kapatmak, Cumhurbaşkanı seçtirmek istemediler. Ama her seferinde çözüm yolları bulduk. Her tıkandığımızda da milletimize gittik. Millette bizim için, Türkiye için yol açtı. Bu da yetmedi bu sefer hainleri devreye soktular. Bir taraftan terör örgütleri, bir taraftan FETÖ terör örgütü. Gezi olayları masum bir olay değildir."

Çavuşoğlu, Gezi olayları ile AK Parti'yi yıkamayanların DEAŞ, PKK ve FETÖ terör örgütlerini Türkiye'nin üzerine saldığını, e-muhtıralar yayınladığını belirtti.

Parti kurucusu olduğu dönemde 'Ne işiniz var o partide' diye bizi tehdit edildiğini anımsatan Çavuşoğlu, "Ama biz inandığımız bir yolda, Recep Tayyip Erdoğan'la yürüdük. Hiç kimseden de korkmuyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da dediği gibi biz bu yola kefenlerimizi giydik, öyle çıktık. Kimseye de boyun eğmeyiz. Tüm bunlarla mücadele ederken de Türkiye'yi kalkındırdık. Türkiye ekonomisi 3,5 kattan daha fazla büyüdü." ifadesini kullandı.

IMF'den 500 milyon dolar borç para alınca havalara zıplanan bir Türkiye'den, "IMF'ye 5 milyar dolar borç verebiliriz" diyen bir Türkiye haline geldiklerini aktaran Çavuşoğlu, dünyadaki mazlumlara da yılda 6 milyar dolar yardım yaptıklarını bildirdi.

"Bağımsız ve özgür yaşamayı seven bir milletiz"

Çavuşoğlu, artık yüksek teknoloji ile hızlı büyüme döneminde olduklarını belirterek, geçen sene Türkiye'nin 7,4 büyüdüğünü, bu yılın ilk çeyreğinde de aynı büyüme oranının tutturulduğunu dile getirdi.

"Bakmayın bunların içeriden, dışarıdan kur dalgalanmasıyla bize saldırmalarına. Bunlar bizi yıkamaz." diyen Çavuşoğlu, küresel ekonomik krizde Yunanistan bile batarken, krizin Türkiye'yi teğet geçtiğini hatırlattı.

Savunma sanayisinde önceden her şeyi dışarıdan alırken, bugün milli piyade tüfeği, top, füzeler ve İHA'lara sahip bir Türkiye olduğunu dikkati çeken Çavuşoğlu, artık kendi uçağını da yapmaya başladığını işaret etti.

Bakan Çavuşoğlu, ATAK helikopteri ve Altay tankını almak için sırada bekleyen ülkelerin olduğunu belirterek, şu görüşlere yer verdi:

"Artık milyarlarca dolar ihracat yapıyoruz. Başkasının eline bakmıyoruz. Kendi ihtiyacımızı da karşılıyoruz. Kendi ihtiyacımızı karşılamasaydık, Afrin'de, diğer operasyonlarda hepsi bizi yalnız bırakırdı. Hava savunma sisteminde olduğu gibi. O konuda bizim çaresiz olduğumuzu düşündüler, bizde gittik S-400 aldık. Şimdi ise 'Niye aldık, alamazsın' diyorlar. Hem bana vermeyeceksin hem bana satmayacaksın hem de 'Başkasından alamazsın' diyeceksin. Geçti o Türkiye, eski Türkiye yok artık. Kendi kararını kendisi veren bir Türkiye var artık. Öyle sizin boyunduruğunuz altında yaşayan bir Türkiye yok artık. Bağımsız ve özgür bir devletiz. Bağımsız ve özgür yaşamayı seven bir milletiz. Başkasının boyunduruğu altında yaşamayız. O yüzden başkaları ne der önemli değil, Türkiye ne der o önemli."

"En kritik seçim"

Çavuşoğlu, 24 Haziran seçimlerinin Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en önemli, en kritik seçimi olduğunu vurgulayarak, seçimin bir beş yılı değil, iki asır ötesini belirleyeceğini söyledi.

Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde devletin daha da güçlü olacağının altını çizen Çavuşoğlu, "Bu sistemde, Cumhurbaşkanının başında olduğu hükümet, milletin oylarıyla çok güçlü olacak. Bu sistemde parlamento çok güçlü olacak. Yasamayı artık bürokratlar değil, milletvekilleri hazırlayacak. Eskiden biz kaldır indir yapıyorduk. Çoğu milletvekili tasarıları okumazdı bile." ifadesini kullandı.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu daha sonra Sütleğen Mahallesi'ndeki geniş katılımlı toplantıda konuşan Çavuşoğlu, Türkiye üzerine terör örgütleri PKK, YPG, DEAŞ ve FETÖ'nün salındığını belirterek, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Erdoğan 'Topunuz gelin, alayınız gelin' dedi. Ne yaptık? çukurlarda, dağlarda inlerinde ne olduğunu gördünüz. Afrin'de, Cerablus'ta, El-Bab'ta inlerine nasıl girdik gördünüz. Şimdi sıra geldi Kandil'e. Kandili de dümdüz edeceğiz. Onları inlerine gömeceğiz. Tehdit neredeyse orada yok edeceğiz."

