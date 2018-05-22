Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: İsrail hesap verecek, peşini bırakmayacağız

Filistin, İsrail'in işlediği savaş suçları için Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne başvurdu.

Başvuruyu yapan Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el Maliki, "Filistin Devleti, adalet için önemli ve tarihi bir adım atmıştır." dedi.

Dosyada İsrail'in yerleşim politikası ile 2014'ten bu yana işlediği tüm suçlar var.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun hedefinde İsrail ve ABD vardı.

"Doğruları öldükten sonra mı söyleyeceğiz?"

Antalya Manavgat'ta konuşan Çavuşoğlu, ABD'nin Kudüs kararına tepkisini sürdürdü, İsrail'in hesap vermesi gerektiğini söyledi.

"Kudüs’ü başkent yapma, İsrail’in başkenti yapma kararını kabul edebilir miyiz? Dünya da kabul etmiyor biz de kabul etmiyoruz. Ama herkes bizim gibi cesur değil, Bizim gibi sesini çıkaramıyor. Doğruyu ne zaman söyleyeceğiz? Öldükten sonra mı söyleyeceğiz? Üstelik Kudüs davasında biz susarsak kim sesini çıkaracak? Bölgedeki ülkelere mi güveniyorsunuz? Öyle kınamakla olmaz."

"Bunun peşini bırakmayacağız"

Bakan Çavuşoğlu, Filistin'in uluslararası alanda hakkını aramasıyla ilgili şunları söyledi:

"Bundan sonra somut adım atmak lazım. İsrail, estirdiği terörden dolayı hesap vermezse, aymazlık giderek artacak. O yüzden İsrail, hesap verecek. Bugün Filistin Dışişleri Bakanı kardeşimiz Riyad el-Maliki, İsrail’in yaptıklarını Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne götürdü. Bunun peşini bırakmayacağız."

Kaynak: TRT Haber, AA