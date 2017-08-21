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Buradasınız : » » Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Irak'a gidecek

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Irak'a gidecek

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türkiye-Irak ilişkilerinin gündeminde yer alan konuları ele almak üzere 23 Ağustos'ta Irak’a ziyarette bulunacak.

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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Iraka gidecek

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye-Irak ilişkilerinin gündeminde yer alan konuları ele almak üzere 23 Ağustos'ta Irak’a ziyarette bulunacak.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun Türkiye-Irak ilişkilerinin gündeminde yer alan konuları görüşmek üzere 23 Ağustos'ta Irak'ı ziyaret edeceği bildirildi.

Açıklamada, "Sayın Bakanımızın, Bağdat’ta Irak Cumhurbaşkanı Fuad Masum, Başbakan Haydar Ebadi, Temsilciler Meclisi Başkanı Selim Cuburi, Dışişleri Bakanı İbrahim Caferi ile görüşmesi ve Iraklı Türkmen siyasetçilerle bir araya gelmesi, ardından Erbil’e geçerek IKBY (Irak Kürt Bölgesel Yönetimi) Başkanı Mesud Barzani ile bir görüşme yapması öngörülmektedir." ifadelerine yer verildi.

Etiketler: dışişleri bakanı mevlüt çavuşoğlu, Irak
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