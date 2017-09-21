Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Irak ve İranlı mevkidaşlarıyla görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Türkiye, Irak ve İran Dışişleri Bakanları Üçlü Toplantısı'nda bölgemizdeki gelişmeleri değerlendirdik." dedi.

Birleşmiş Milletler 72. Genel Kurulu görüşmeleri için New York'ta bulunan Çavuşoğlu, Iraklı mevkidaşı İbrahim Caferi ve İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ile görüştü.

Çavuşoğlu, görüşmeye ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye, Irak ve İran Dışişleri Bakanları Üçlü Toplantısı'nda bölgemizdeki gelişmeleri değerlendirdik." ifadesini kullandı.

Bakan Çavuşoğlu, resmi temasları kapsamında İtalya Dışişleri Bakanı Angelino Alfano ile de bir araya geldi.