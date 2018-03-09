Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Harekatın zor kısmı sona erdi, Afrin şehrine yönelmekteyiz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na Alman basını Zeit Online gazetesine verdiği mülakatta, ABD askerlerinin konuşlandığı Münbiç'e harekat ihtimali soruldu.

"ABD ile Münbiç ve Fırat'ın doğusunda anlaşmaya varıldı"

Çavuşoğlu, ABD'li yetkililerle Münbiç'i ve Fırat'ın doğusundaki şehirleri istikrara kavuşturma konusunda anlaşmaya varıldığı cevabını verdi.

Tillerson ile görüşme 19 Mart'ta

Bu amaçla ABD ile çalışma grupları oluşturulduğunu söyleyen Bakan Çavuşoğlu, 19 Mart'ta ABD'li mevkidaşı Rex Tillerson ile Washington'da bir araya geleceğini açıkladı.

"Harekatın zor kısmı bitti"

Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin bilgi veren Çavuşoğlu, harekatın zor kısmının bittiğini, sırada Afrin şehrinin bulunduğunu söyledi.

Çavuşoğlu, terör örgütünün Türkiye'ye yönelttiği iftiralara karşılık, teröristlerden kurtarılan bölgelerde sığınma merkezleri oluşturulduğunu ve 100 bin Suriyelinin geri döndüğünü anlattı.

"ABD bizi tehdit etmemeli, karşılık veririz"

ABD Kongresinde senatörlerin Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını tartıştıklarının hatırlatılması üzerine Çavuşoğlu, Türkiye olarak ABD'nin bunu yapmamasını tercih edeceklerini belirterek, ABD'nin Türkiye’yi yaptırımlarla cezalandırmak istemesi halinde de Türkiye'nin, Rusya veya diğer ülkelerden farklı bir tepki göstereceğini, buna yanıt vereceklerini vurguladı.

ABD'nin Türkiye'yi tehdit etmemesi gerektiğine dikkati çeken Çavuşoğlu, ''ABD bizi tehdit etmemeli. Biz NATO müttefikiyiz. ABD, birçok ülkeye yönelik tehditte bulunarak, 'bu veya şu ülkede doğalgaz alma' diyor. Böyle olmaz. Güçlü olmak haklı olmak değildir.'' dedi.

BMGK'nın ateşkes kararı

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararının Afrin ile alakası olmadığını söyleyen Bakan Çavuşoğlu, terör örgütlerinin kararın dışında tutulduğunu hatırlattı ve "Askeri harekatımız bir terör örgütünü hedef almaktadır." dedi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) aldığı 'insani yardımların yapılabilmesi için 30 günlük ateşkes' kararının tüm Suriye'yi kapsadığını iddia edip, "Türkiye bu mutabakatı iyice ve yeniden okumalı." demişti.

"NATO bizim evimizdir"

Türkiye ile NATO arasında bir sorun olup olmadığı yönündeki soruya ise Çavuşoğlu, NATO bizim evimizdir, yanıtını verdi.

Türkiye'ye 20 yıl öncesi gibi muamele edilemeyeceğinin altını çizen Dışişleri Bakanı, ABD ve Avrupa Birliği'nin Türkiye'nin eşit ortak olduğunu anlaması gerektiğini vurguladı.

Türkiye-Almanya ilişkileri

Türkiye- Almanya ilişkilerine de değinen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya ile karşılıklı üst düzey ziyaretlerin eskiden olduğu gibi sıkça gerçekleştirilmesinden yana olduklarını söyledi.

Çavuşoğlu, Alman mevkidaşı Sigmar Gabriel ile sorunları çözme konusunda mutabakat sağladıklarını söyledi.

Kaynak: TRT Haber