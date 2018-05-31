Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Güçlü kurumlarla, hızlı kararlarla Türkiye şaha kalkacak

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya Akseki'de iftar programında vatandaşlara hitap etti. Çavuşoğlu, Akseki'nin yıllardır süren su hasretini giderdiklerini, yol sorununu çözdüklerini, ilçenin doğal güzellikleri, tarihi yapısı ve müzeleriyle turistleri cezbeden bir ilçe haline geldiğini söyledi.

"24 Haziran'dan sonra güçlü bir hükümet, güçlü bir meclis olacak"

Türkiye'de 16 yıldır büyük mücadeleler vererek hizmet ettiklerini kaydeden Çavuşoğlu, AK Parti'nin başarılı olmasını istemeyenlerin "Ülkeyi esas yöneten biziz. Siz semboliksiniz" diye önlerine engeller çıkardıklarını vurguladı. Bu engellerin hepsini aşarken Türkiye'yi kalkındırdıklarını, ekonomisini büyüttüklerini dile getiren Çavuşoğlu, 24 Haziran seçimlerinin Türkiye için tarihi bir önem taşıdığını vurguladı.

Türkiye'nin büyük hedeflere ulaşabilmesi için 24 Haziran'ın önemli olacağına dikkati çeken Çavuşoğlu, "Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile 24 Haziran'dan sonra güçlü bir hükümet, güçlü bir meclis olacak. Yargı tarafsız ve bağımsız olacak. Güçlü kurumlarla, hızlı kararlarla Türkiye şaha kalkacak. Bu yeni sistemle Türkiye'yi kim şahlandırır? Adayları, partileri izliyorsunuz, beyannameleri dinliyorsunuz. Türkiye'nin geleceğiyle ilgili bir tane projeleri yok. Hep yakacaklar, yıkacaklar. AK Parti'nin başlattığı projeleri çöpe atacaklar. Bunların hepsi şer ittifakıdır, milli ve yerli değil. Bunların vatana, millete vereceği bir şey yok. Cumhur ittifakı ise yerli ve milli olanların kurduğu bir ittifaktır." dedi.

"1,8 milyar ümmetten de tüm mazlum ve mağdurlardan da sorumluyuz"

Türkiye'nin dünyada küresel bir aktör olmaya başladığına işaret eden Çavuşoğlu, "16 yılda mazlumların umudu olduk. Tüm mazlumlar elini açmış Ramazan ayında Recep Tayyip Erdoğan seçimi kazansın ve insani yardımlar dünyanın her yerine ulaşsın diye dua ediyorlar. Bizim sorumluluğumuz sadece Türkiye'den değil. Balkanlar'dan, Kafkasya'dan, Orta Asya'daki kardeşlerimizden, 1,8 milyar ümmetten de tüm mazlum ve mağdurlardan da sorumluyuz. Bu bilinçle çok daha güçlü olmamız lazım." diye konuştu.

Program öncesi, esnafı ziyaret edip vatandaşlarla sohbet eden Çavuşoğlu, ilçedeki Etnografya Müzesi'ni de gezerek bilgi aldı.

Kaynak: AA