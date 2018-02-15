Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Grandi ile göçmen ve sığınmacıları görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Türkiye'yi ziyaret etmekte olan Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi'yi kabulü sırasında, 3,5 milyonu aşkın Suriyeliye ev sahipliği yapan, dünyada en fazla mülteci nüfusunun yaşadığı Türkiye'nin bu alandaki çalışmaları ele alındı.

Görüşmede, Türkiye'nin girişimci ve insani dış politikasının tezahürü olan insani yardımlar gündemde yer aldı. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğinin Türkiye'deki Suriyelilere yönelik faaliyetleri ile bölgedeki güncel gelişmeler hakkında da görüş alışverişi yapıldı.

Türk tarafı Suriyeli sığınmacıların gıda, barınma, eğitim ve sağlık başta olmak üzere hayatlarını idame ettirmelerini teminen Türkiye tarafından sağlanan imkanları BM yetkilileriyle bir kez daha paylaştı. Ayrıca görüşmede; göçmen ve mültecilere yönelik çalışmalar değerlendirildi.

Çavuşoğlu, Grandi ile görüşmesine ilişkin gün içerisinde Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "BM Mülteciler Yüksek Komiseri Grandi, dünyada en fazla sığınmacıyı misafir etmemiz ve Suriyelilerin yanı sıra Bangladeş, Somali gibi diğer bölgelerdeki mültecilere yardımlarımız nedeniyle teşekkür etti. Görüşmemizde mültecilere ilişkin sorumluluk paylaşımının önemini ele aldık." ifadesini kullanmıştı.

Kaynak: AA