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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Gazze'deki katliam Uluslararası Ceza Mahkemesine taşınmalı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "İsrail'in Gazze'de yaptığı katliam, Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne taşınmalı" dedi.

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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Gazzedeki katliam Uluslararası Ceza Mahkemesine taşınmalı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, TRT Haber ve Spor Yayınları Dairesi Başkanı Yaşar Taşkın Koç'un gündeme dair sorularını cevapladı.

Çavuşoğlu'nun konuşmasından satır başları şöyle:

"Buradaki amacımız tüm dünyayı bu konu etrafından birleştirmek. Sonraki adım Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ne getirmek. Öyle görünüyor ki yine ABD veto edecek. Sonraki adım ise genel kurul. Genel kurula getirip burada bir karar çıkarmak lazım. Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne götürülmesi gerekiyor ve Filistin götürmesi gerekiyor, 3. Bir ülke götüremiyor. Diğer taraftan yarın Cenevre’de İnsan Hakları Konseyi toplanacak. İnsanlığa karşı işlenen bu suçun bağımsız bir çalışma grubu tarafından incelenmesi gerekiyor. Bu rapor doğrultusunda da İsrail’in hukuk önünde hesap vermesi gerekiyor"

 

"FETÖ'nün hazırladığı iddianamelerden yola çıkarak ABD New York’ta FETÖ motifli bir dava açıldı. Ortada bir delil yok zaten Rıza Sarraf'ın da Hakan Atilla ile ilgili hiç bir suçlaması olmadı. Tamamen siyasi motifli olduğu için 1 gün bile ceza verilmesi haksızlık. Suçsuz bir insana 32 ay ceza vermek hukuka aykırıdır."

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: gazze, dışişleri bakanı, çavuşoğlu, abd
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