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Buradasınız : » » Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Fransız mevkidaşı Le Drian ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Fransız mevkidaşı Le Drian ile telefonda görüştü

Fransa'nın terör örgütü SDG açıklamasının ardından Türkiye'den tepkiler gelmeye devam ediyor.

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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Fransız mevkidaşı Le Drian ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fransa'nın terör örgütü SDG hakkında tepki çeken açıklamasının ardından Fransız mevkidaşı Jean Yves Le Drian ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. 

Türkiye, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, dün, terör örgütü PYD/PKK'nın paravanı SDG'yi temsil eden bir heyetle görüşmesine tepki göstermişti.

"Umarız Fransa, rasyonel olmayan böyle bir adımı atmaz"

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ da, konuya ilişkin açıklamasında, "Terör örgütleriyle Türkiye’ye karşı iş birliği ve dayanışma içine giren ve teröristlerle birlikte Türkiye’ye saldıranlar, teröristlerle aynı muameleyi görürler, teröristler gibi Türkiye’nin hedefi olurlar. Umarız Fransa, rasyonel olmayan böyle bir adımı atmaz" dedi.

Elysee Sarayı'ndan kabule ilişkin yapılan yazılı açıklamada, heyet tarafından Macron'a Suriye'nin kuzeyindeki insani durum hakkında bilgi verildiği kaydedilmişti. Açıklamada, Cumhurbaşkanı Macron'un ise "SDG'nin Fransa'nın da içinde olduğu uluslararası koalisyonla beraber terör örgütü DEAŞ'a karşı mücadelede önemli rol oynadığını" söylediği aktarılmıştı.

Açıklamada, "Macron, Fransa'nın SDG'ye olan desteği konusunda güvence verdi. Suriye sorununa siyasi bir çözüm beklerken, Fransa kapsayıcı ve dengeli bir yönetim şekli çerçevesinde özellikle Suriye'nin kuzeydoğusundaki güvenlik bölgesinin istikrara kavuşması ve DEAŞ'ın yeniden dirilmesini önlemek için SDG'ye desteğini belirtti" denildi.

Kaynak: AA

Etiketler: Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, dışişleri bakanı mevlüt çavuşoğlu
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