  • 05 AĞUSTOS 2017, CUMARTESI

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Buradasınız : » » Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Filipinler’de

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Filipinler’de

Çavuşoğlu, 50. Güneydoğu Asya Uluslar Birliği Dışişleri Bakanları Toplantısına katılmak üzere geldiği Filipinler'de Laos ve Taylandlı mevkidaşlarıyla bir araya geldi.

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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Filipinlerde

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 50. Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Dışişleri Bakanları Toplantısına katılmak üzene geldiği Filipinler'in başkenti Manila'da Laos ve Taylandlı mevkidaşlarıyla bir araya geldi.

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, Çavuşoğlu ve AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker ile birlikte toplantının açılış törenine katıldı.

Çavuşoğlu, ardından Tayland Dışişleri Bakanı Don Pramudwinai ve Laos Dışişleri Bakanı Saleumxay Kommasith ile ikili görüşmelerde bulundu.

Bakan Çavuşoğlu, muhataplarıyla ekonomi alanında var olan mekanizmaların kullanılması ve hedeflenen ticaret hacmi rakamlarına ulaşılması konularını ele alındı.

Görüşmelerde tarafların ikili iş birliği fırsatları da değerlendirildi. 

Etiketler: Mevlüt Çavuşoğlu, Filipinler
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