Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Filipinler’de

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 50. Güneydoğu Asya Ulusları Birliği (ASEAN) Dışişleri Bakanları Toplantısına katılmak üzene geldiği Filipinler'in başkenti Manila'da Kamboçya, Brunei, Sri Lanka, Filipinler ve Singapurlu mevkidaşlarıyla ikili görüşmelerde bulundu.

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, Çavuşoğlu, Kamboçya Dışişleri Bakanı Prak Sokhon, Brunei Dışişleri ve Ticaret İkinci Bakanı Lim Jock Seng, Sri Lanka Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Wasantha Senanayake, Filipinler Dışişleri Bakanı Alan Peter Cayetano, Singapur Dışişleri Bakanı Vivian Balakrishnan ve Myanmar Dışişleri Bakan Yardımcısı Kyaw Tin ile ayrı ayrı bir araya geldi.

Görüşmelerde, Türkiye’nin ASEAN sektörel diyalog ortaklığı başvurusuna ilişkin hususlar ele alındı. Muhataplarıyla ikili iş birliği konularını da görüşen Çavuşoğlu, özellikle karma ekonomik komisyon toplantılarının canlandırılması ve bir an önce yapılması gereğine işaret etti.

Bakan Çavuşoğlu, mevkidaşlarına Laos’ta bir Türk büyükelçiliği açılacağını ve böylelikle Türkiye’nin tüm ASEAN ülkelerinde temsil edileceği bilgisini verdi.

Filipinli Bakan Cayetano, Türkiye’nin başarıyla uyguladığı kamu özel ortaklığı konusunda Çavuşoğlu’dan bilgi istedi. Cayetano, kendilerinin de benzer bir yöntemle altyapı çalışmalarını yürütmek istediğini dile getirdi.

Çavuşoğlu’nun, Singapurlu mevkidaşı Balakrishnan ile görüşmesinde Katar ile bazı Arap ülkeleri arasında yaşanan kriz ve Suriye’deki gelişmeler de ele alındı.

Bakan Çavuşoğlu, Myanmar Dışişleri Bakan Yardımcısı Kyaw Tin ile de Arakan konusunu görüştü.