Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: FETÖ asla ve asla Türkiye'yi temsil etmiyor

Bakan Çavuşoğlu, Türkiye ve Afrika Birliği'nin İstanbul'da ortaklaşa düzenlediği, Anadolu Ajansının (AA) resmi fotoğraf sağlayıcısı olduğu "Türkiye-Afrika 2. Bakanlar Gözden Geçirme Konferansı"nın açılış oturumunda yaptığı konuşmada, konferans için İstanbul'a gelen konukları ağırlamaktan mutluluk duyduklarını dile getirerek sözlerine başladı.

Konferansı gerçekleştirmekten dolayı da ayrıca mutlu olduklarını ifade eden Çavuşoğlu, Afrika kıtasının geleceğe emin adımlarla ilerlediğini belirtti.

Bakan Çavuşoğlu, "Afrikalılar daha iyi bir yaşam istiyor. Dünya meselelerine aynı vizyonla yaklaşıyoruz, uluslararası düzenin daha adil ve demokratik olmasını hep birlikte istiyoruz. İnsan onuruna yaraşır bir kalkınma amaçlıyoruz. Ekonomik ilişkilerimize 'kazan kazan' anlayışıyla bakıyoruz. Afrika ülkelerini yakın birer komşumuz, her daim dostumuz olarak görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, bugün öncelikle Türkiye'nin Afrika açılımı ve ortaklık politikasına vurgu yapmak istediğini söyledi.

"2005 yılını Türkiye'de Afrika yılı ilan etmiştik. Sonrasında Afrika Birliğinin 2008 Ocak zirvesinde ülkemiz, kıtanın stratejik ortağı olarak ilan edildi. İlişkilerimiz 2008 ve 2014 yıllarında düzenlenen Türkiye-Afrika Birliği zirveleriyle daha da derinlik kazandı. Afrika ülkeleriyle olan ikili iş birliğimiz de hızlı gelişti. Afrika'da 2000'li yılların başında 12 olan büyükelçilik sayısını Şubat 2018 itibarıyla 41'e çıkardık. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, 24 Afrika ülkesini ziyaret etti. Türk Hava Yolları bugün 51 noktaya Afrika'da uçuyor. Afrika ile karşılıklı ticaretimiz 2017 yılında 19 milyar dolar civarına çıktı. Türk iş adamlarının Afrika'daki yatırım miktarı ise 6 milyar doları aştı. Türk Eximbank altyapı projeleri için Afrika'ya yaklaşık 900 milyon dolar değerinde kredi sağladı. Bu sayede önemli projeler değişik Afrika ülkelerinde hayata geçirildi. Kalkınma yardımlarımız da devam ediyor. TİKA'nın Afrika'da her geçen gün yeni projeleri hayata geçirdiğini görüyoruz. Özellikle burada bir şey çok önemli; Türkiye olarak, TİKA olarak Afrika ülkelerinde herhangi bir proje dayatması yapmıyoruz. Tam tersine Afrika ülkelerinden ve yerel yönetimlerden, merkezi yönetimlerin yanında proje vermesini istiyoruz ve Afrika halklarının istediği projeleri hayata geçiriyoruz. Aynı şekilde TİKA'nın Afrika kıtasında koordinasyon ofislerinin sayısı da hızlıca artıyor."

"Afrika'da barış ve istikrar için yoğun çaba harcıyoruz"

Çavuşoğlu, Afrika'da barış ve istikrar için de yoğun bir çaba sarf ettiklerini söyleyerek "Birleşmiş Milletlerin barış gücü misyonlarına personel sağlıyoruz. Afrika güvenlik personeline Türkiye'de eğitim verdik, bu eğitimleri sürdürüyoruz. İşte Somali'de, Mogadişu'da faaliyete geçen askeri eğitim tesisimiz, Somali güvenlik personeline eğitim veriyor ve ilk dönem eğitim tamamlandı. Bu sayıyı artırarak devam edeceğiz." dedi.

Yine 2017'de Türkiye Bursları kapsamında Afrikalı öğrencilere binden fazla burs verildiğini vurgulayan Çavuşoğlu, bugüne kadar 9 bine yakın Afrikalının Türkiye Bursları ile Türkiye'de eğitim imkanı bulduğunu vurguladı.

Çavuşoğlu, 2014 Malaga Zirvesi'nde kabul edilen eylem planı çerçevesinde, geçen yıl tarım bakanları, eğitim bakanları konferansları ve Afrika Sağlık Kongresi gibi önemli toplantılara ev sahipliği yaptıklarını anlatarak 2016'da Türkiye-Afrika Ekonomi İş Formu'nun birincisini düzenlediklerini, bu yıl da ikincisinin gerçekleştirileceğini söyledi.

Bu yılın Afrika Birliği ile stratejik ortaklığın 10. yılı olduğuna, bu yıl dönümünde ortaklığı daha da güçlendirip, derinleştireceklerine işaret eden Çavuşoğlu, gelecek dönemde devlet başkanları düzeyinde "3. Türkiye-Afrika Zirvesi"ni de düzenleyeceklerini belirtti.

Bakan Çavuşoğlu, bugünkü gözden geçirme toplantısının 2019 Türkiye-Afrika Zirvesi'nin hazırlık toplantılarının başlangıcı olduğunu bildirdi.

"Bu teröristlere karşı herkesin uyanık olması gerekiyor"

Konuşmasında, 15 Temmuz hain darbe girişimine de değinen Çavuşoğlu, FETÖ'nün, dernek, örgüt ve iş adamları aracılığıyla dünyanın dört bir köşesinde yuvalanmış bir terör örgütü olduğunun altını çizdi.

Bakan Çavuşoğlu, FETÖ'nün, devlet kurumlarına sızarak ülkeleri kontrol etmeye çalıştığını vurgulayarak "Maalesef değişik kıtalarda şimdiden bazı ülkelerin kontrolünü de tamamen ele geçirmiş durumdalar." dedi.

Çavuşoğlu, "Bu teröristlere karşı herkesin uyanık olması gerekiyor. FETÖ asla ve asla Türkiye'yi temsil etmiyor. Derneklerinin adının başında Türk ismini kullandıkları için Türkiye'yi temsil ettiklerini sakın düşünmeyin. Onlar sadece Türk bayrağı ve Türk ismini amaçlarına ulaşabilmek için suistimal ediyorlar." diye konuştu.

15 Temmuz sonrasında çok sayıda Afrika ülkesinin FETÖ ile mücadelede Türkiye'ye çok güçlü destek verdiğini ifade eden Çavuşoğlu, "Tüm bu ülkelere gönülden teşekkür ediyorum. Birçok Afrika ülkesinde FETÖ okulları kapatıldı, devralındı ve birçoğu da Maarif Vakfına devredildi. Bu devletimize bağlı bir vakıftır. Vakıf kısa süre içerisinde bu okulların kalitesini de yükseltti, yeni okullar da açtı." ifadesini kullandı.

Bakan Çavuşoğlu, Afrika Birliği Örgütü ile yürütülen iş birliğine ilişkin de açıklamalarda bulundu.

"Afrika Birliği'nin temel program, politika ve önceliklerini gönülden destekliyoruz. Afrika Birliğine 2009'dan bu yana sağladığımız yılda 1 milyon dolarlık desteği, önümüzdeki dönemde de artırarak sürdüreceğiz. Afrika Birliğinin geliştirdiği kıtasal ölçekli projelerden olan 'Gündem 2063'ü destekleyecek çalışmalarda bulunacağız, sizlerin bu çabalarını da destekleyeceğiz. Yine Afrika Birliği komisyonu ile iş birliğimizi daha da çeşitlendirecek faaliyetlerde bulunacağız. Bu vesileyle 2017'de Afrika Birliği dönem başkanlığını çok başarılı ve verimli bir şekilde yürüttüğü için Gine'yi gönülden tebrik ediyorum. Dönem başkanlığını üstlenen Ruanda'ya da başarılar diliyoruz. Ruanda'nın dönem başkanlığını ve dönem başkanlığı önceliklerini de destekleyeceğimizi vurgulamak istiyorum."

Kaynak: AA