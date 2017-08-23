Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Erbil'de

Irak'ta temaslarda bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesut Barzani ile görüşmek üzere başkent Bağdat'tan Erbil'e gitti.

Çavuşoğlu'nu, Erbil Uluslararası Havalimanı'nda, IKBY İçişleri Bakanı Kerim Sincari, Dışilişkiler Dairesi Sorumlusu Felah Mustafa ve Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğu yetkilileri karşıladı.

IKBY'deki temasları çerçevesinde Çavuşoğlu'nun, Barzani ile Erbil'in Salahaddin kasabasındaki başkanlık konutunda basına kapalı görüşmesi bekleniyor.

Başkent Bağdat'a dün gece gelen Çavuşoğlu, mevkidaşı İbrahim Caferi ile ortak basın toplantısı düzenledikten sonra Irak Cumhurbaşkanı Fuat Masum, Başbakanı Haydar el İbadi, Meclis Başkanı Selim Cuburi ve Türkmen yetkililerle bir araya gelmişti.