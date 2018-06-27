Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Danimarkalı mevkidaşı Samuelsen ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Uluslararası Ukrayna Reform Konferansı’na katılmak üzere gittiği Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da Danimarka Dışişleri Bakanı Anders Samuelsen ile görüştü.

Samuelsen ile ikili konuları, terörizmle mücadelede iş birliğini ve Türkiye-Avrupa Birliği (AB) ilişkilerini ele alan Çavuşoğlu, Danimarka makamlarının, terör örgütü PKK ve iltisaklı kuruluşlarının faaliyetlerine izin vermemesi gerektiğini vurguladı.

#Danimarka Dışişleri Bakanı Samuelsen ile ikili konuları, terörizmle mücadelede işbirliğini ve #Türkiye-#AB ilişkilerini ele aldık. Danimarka makamlarının, terör örgütü #PKK ve iltisaklı kuruluşlarının faaliyetlerine izin vermemesi gerektiğini vurguladık. pic.twitter.com/MCap1pYxHo — Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) 27 Haziran 2018

Çavuşoğlu, Twitter hesabından paylaştığı görüşmeye ilişkin fotoğrafla birlikte, "Danimarka Dışişleri Bakanı Samuelsen ile ikili konuları, terörizmle mücadelede iş birliğini ve Türkiye-AB ilişkilerini ele aldık. Danimarka makamlarının, terör örgütü PKK ve iltisaklı kuruluşlarının faaliyetlerine izin vermemesi gerektiğini vurguladık" dedi.

Kaynak: AA