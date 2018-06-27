  • 27 HAZIRAN 2018, ÇARŞAMBA

TRT Haber

  • DOLAR 4.64
    EURO 5.399
  • BIST 95282.72
    ALTIN 187.588
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Danimarkalı mevkidaşı Samuelsen ile görüştü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Danimarkalı mevkidaşı Samuelsen ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Danimarka Dışişleri Bakanı Anders Samuelsen, terörle mücadelede iş birliği ve Türkiye-AB ilişkilerini görüştü.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Danimarkalı mevkidaşı Samuelsen ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Uluslararası Ukrayna Reform Konferansı’na katılmak üzere gittiği Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da Danimarka Dışişleri Bakanı Anders Samuelsen ile görüştü.

Samuelsen ile ikili konuları, terörizmle mücadelede iş birliğini ve Türkiye-Avrupa Birliği (AB) ilişkilerini ele alan Çavuşoğlu, Danimarka makamlarının, terör örgütü PKK ve iltisaklı kuruluşlarının faaliyetlerine izin vermemesi gerektiğini vurguladı.

 


 

Çavuşoğlu, Twitter hesabından paylaştığı görüşmeye ilişkin fotoğrafla birlikte, "Danimarka Dışişleri Bakanı Samuelsen ile ikili konuları, terörizmle mücadelede iş birliğini ve Türkiye-AB ilişkilerini ele aldık. Danimarka makamlarının, terör örgütü PKK ve iltisaklı kuruluşlarının faaliyetlerine izin vermemesi gerektiğini vurguladık" dedi.

Kaynak: AA

Etiketler: kopenhag, dışişleri bakanı mevlüt çavuşoğlu, Danimarka Dışişleri Bakanı Anders Samuelsen
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER