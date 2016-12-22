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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Cidde'de temaslarına başladı

Bakan Çavuşoğlu, İİT Genel Sekreteri Useymim, Kuveyt Dışişleri Bakanı Sabah ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Cübeyr ile bir araya geldi.

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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Ciddede temaslarına başladı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) İcra Komitesinin Halep konusundaki olağanüstü toplantısına katılmak üzere geldiği Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde temaslarına başladı.

Bakan Çavuşoğlu, Cidde'de ilk olarak İİT Genel Sekreteri Yusuf el-Useymim, Kuveyt Dışişleri Bakanı Şeyh Sabah Halid el-Hamed es-Sabah ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el-Cubeyr ile bir araya geldi.

İİT Genel Merkezi'nde gerçekleşen toplu görüşmede, İcra Komitesinin olağanüstü toplantı gündeminin ele alındığı belirtildi.

Cidde'deki olağanüstü toplantıya dönem başkanı sıfatıyla Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu başkanlık edecek. Toplantıda Halep başta olmak üzere Suriye'de yaşanan son gelişmeler ele alınacak.

Bakan Çavuşoğlu, temaslarının ardından Cidde'de Türkiye'nin İİT nezdindeki daimi temsilciliğinin kançılarya binasının açılışını da gerçekleştirecek. AA

Etiketler: dışişleri bakanı mevlüt çavuşoğlu, Suudi Arabistan, cidde
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