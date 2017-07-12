Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Burkina Faso'da

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Burkina Faso Dışişleri, İşbirliği ve Yurtdışında Yaşayan Burkinalılar Bakanı Mamadou Alpha Barry ile bir araya geldi.

Burkina Faso'nun başkenti Vagadugu'daki Dışişleri Bakanlığı binasında gerçekleşen görüşme sonrasında iki ülke heyetleri ortak istişare toplantısı gerçekleştirdi.

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, heyetlerin görüşmesinde ticari ve savunma alanında iş birliğinin geliştirilmesi konuları ele alınırken, Çavuşoğlu ile Barry'nin baş başa görüşmesinde ise ülkedeki FETÖ varlığının son bulmasına yönelik konular tartışıldı.

Bu görüşme sonrasında Mevlüt Çavuşoğlu, futbola ve Türk Milli Futbol Takımı'na ilgi duyan Mamadou Alpha Barry'e, üzerinde milli futbolcuların imzasının olduğu milli takım formasını hediye etti.

Barry ise Çavuşoğlu'na, bilgeliği temsil eden bronzdan yapılmış minyatür heykel takdim etti.

Bakan Çavuşoğlu'nun bugün Burkina Faso Devlet Başkanı Roch Marc Christian Kabore ile bir araya gelmesi bekleniyor.

Burkina Faso'dan önce Liberya'da bulunan Mevlüt Çavuşoğlu'nun ziyaretleri, bu ülkelere Dışişleri Bakanı düzeyinde yapılan ilk resmi ziyaretler olma özelliği taşıyor.