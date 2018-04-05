Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: BM, toplumlarımızın taleplerini karşılamıyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Bağlantısızlar Hareketi (NAM) Ara Dönem Bakanlar Konferansı Genel Oturumu'nda konuştu.

Toplantıya ev sahipliği yapan Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Memmedyarov ve NAM Başkanı Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza'ya davet için teşekkür eden Çavuşoğlu, "Azerbaycan, NAM'ın en yeni üyelerinden olmasına rağmen şimdiden önemli katkılarda bulunmaya başladı. Bunun için Azerbaycanlı mevkidaşlarımızı ve kardeşlerimizi tebrik ediyorum" diye konuştu.

NAM'ın ve Türkiye'nin eşitlik, adalet ve istikrar hedeflerinin ortak olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, Türkiye'nin bu nedenle Birleşmiş Milletler'in (BM) daha etkin ve işlevsel olmasını desteklediğine dikkati çekti.

Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"BMGK'yi ve kuruluşun tamamını yeniden düzenleyerek işe başlamalıyız. Çünkü bugün BM, toplumlarımızın taleplerini karşılamıyor. BMGK, adil ve daha kapsayıcı olmalı. Şu açık ki tüm dünyayı temsil etmiyor. Sadece daimi kalıcı beş üyenin çıkarlarına hizmet etmemeli. Çifte standart ve ikiyüzlülüğü daha fazla tolere edemeyiz. Bu yüzden sizlere Türkiye'nin 'Dünya beşten büyüktür' sloganını hatırlatmak isterim."

"FETÖ, okulların, iş çevrelerinin arkasına sığınmış bir suç ağıdır"

Bugünün en önemli sorunlarından birinin terörizm olduğunu ve terör örgütlerinden birinin de 15 Temmuz 2016'da Türkiye'de darbe girişiminde bulunan FETÖ olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, "Darbe girişimini Türk halkının cesareti sayesinde durdurduk. Ancak bu terör örgütünün ağı dünya çapında, 160 ülkede aktif. Görüyorum ki birçok dost ülke tehlikeyi gördüğü için bu terör örgütüne karşı önlem alıyor. FETÖ, okulların, iş çevrelerinin arkasına sığınmış bir suç ağıdır, onlara kanmayın. FETÖ hepimiz için bir tehdittir" diye konuştu.

PKK'nın da Türk, Kürt, Arap masum sivilleri Türkiye'nin yanı sıra Irak ve hatta İran'da hedef alan bir terör örgütü olduğunun altını çizen Çavuşoğlu, "Ayrıca kanlı terör örgütü DEAŞ'a karşı da savaşıyoruz. Bu terör örgütüne karşı sadece fiziksel anlamda mücadele vermiyoruz, aynı zamanda onların hastalıklı ideolojisiyle de savaşıyoruz" dedi.

Bütün terör örgütlerinin aynı olduğunu ve terörün her türlüsüyle mücadele edilmesi gerektiğini belirten Çavuşoğlu, "Aksi halde terör bir gün hepimizin kapısını çalar" diye konuştu.

Türkiye'nin NAM ile iş birliği yapmaya hazır olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, hareketin Filistin'e verdiği destekten duyduğu memnuniyeti de dile getirdi.

Kaynak: AA