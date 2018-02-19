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Buradasınız : » » Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Biz Kürtlere değil, tüm terör örgütlerine karşıyız

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Biz Kürtlere değil, tüm terör örgütlerine karşıyız

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Münih Güvenlik Konferansı’nda konuşmacı olarak katıldığı bir oturumda moderatörün "Türkler Kürtlere karşı" sözlerine sert tepki gösterdi.

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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Biz Kürtlere değil, tüm terör örgütlerine karşıyız

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Münih Güvenlik Konferansı’nda konuşmacı olarak katıldığı bir oturumda moderatörün konuşması sırasında "Türkler Kürtlere karşı" sözünü kullanmasını eleştirdi.

Çavuşoğlu, "Öncelikle Türkler Kürtlere karşı diye kullandığınız terminolojiye itiraz etmek istiyorum. Biz ne Türkiye ne İran ne Irak ne Suriye'deki Kürtlere karşıyız." dedi.

"Tüm terör örgütlerine karşıyız"

Bakan Çavuşoğlu, 350 bin Suriyeli Kürt'ün YPG tarafından zorla yerlerinden edildiğini ve henüz hiçbirinin evlerine dönemediğini söyleyerek, "Biz PKK'ya, PEJAK'a, YPG'ye, DEAŞ'a, El-Kaide'ye, El-Nusra'ya karşıyız. Yani tüm terör örgütlerine karşıyız." diye konuştu.

Oturum moderatörü, Çavuşoğlu'nun tepkisini "mesaj alınmıştır" sözleriyle yanıtladı.

"Peki en başta neden desteklediniz bu terör örgütünü?"

Oturumdaki konuşmasında DEAŞ'ın ortak düşman olduğunu fakat bir terör örgütünü yenmek için başka bir terör örgütünü desteklemenin büyük hata olduğunu anlatan Çavuşoğlu, şunları söyledi:

"Bu tehdit sadece Türkiye'ye yönelik değil; Afganistan'da Taliban'ı Rusya'ya karşı destekleyen ülkeler şimdi tüm bu terör örgütleriyle kendileri uğraşıyor. Peki en başta neden desteklediniz bu terör örgütünü bir ülkeye karşı? Ben burada Afganistan'da devletin yaptıklarını meşrulaştırmaya çalışmıyorum. Ama bir terör örgütünü başka bir terör örgütüne karşı desteklemek büyük bir hatadır ve ülkenin geleceğini tehdit eder, bölgedeki istikrarı da etkiler. Eğer Suriye'nin geleceği umurumuzda ise uyanık olmak zorundayız. YPG'yi neden destekledi YPG'ye o kadar silahı neden verdi? IŞİD'i yenmek için. Ama Rakka'da nasıl işbirliği yaptıklarını da gördük. Anlaşma yaptıklarını gördük."

Kaynak: AA

Etiketler: ypg, terör örgütleri, PKK, Mevlüt Çavuşoğlu, DEAŞ
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