Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Bir ülkenin açıklamasıyla Kudüs, İsrail'in başkenti olamaz."

Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu ABD'nin Kudüs kararı hakkında açıklamalarda bulundu.

'ABD Yönetimi'ni hesapsızca adımlardan kaçınmaya çağırıyoruz'



Başbakan Yardımcısı Bozdağ: Bu karar, barış kararı değil; bölgeyi ateşe atma kararıdır



Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: Bizim açımızdan yok hükmündedir



Trump: Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımanın vakti gelmiştir



Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

"Bu son derece sorumsuz ve yanlış bir açıklamadır. Böyle bir açıklama bölgenin istikrarını dinamitleştirimiştir. Ben yaptım oldu bitti olmaz. Ben böyle bir açıklama yaptım bu gerçekleşecek diye bir açıklama da olmaz. Bir açıklama ile Kudüs İsrail'in başkenti olamaz. 13 Aralık'ta İslam liderlerini Türkiye'ye davet ettik. Türkiye olarak gerekli adımları atacağız. Bu uluslararası hukuka aykırı açıklamayı reddediyor ve kınıyoruz. Bu kararın olmamasını dilerdim. Bu kararın açıklanırsa nelere yol açacağına dikkat çektik. Bu karardan sonra tavırlarımızı istişare ettikten sonra hep birlikte belirleyeceğiz."

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