  • 06 ARALIK 2017, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Bir ülkenin açıklamasıyla Kudüs, İsrail'in başkenti olamaz

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Bir ülkenin açıklamasıyla Kudüs, İsrail'in başkenti olamaz

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Bir ülkenin açıklamasıyla Kudüs, İsrail'in başkenti olamaz."

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Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu ABD'nin Kudüs kararı hakkında açıklamalarda bulundu.

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Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

"Bu son derece sorumsuz ve yanlış bir açıklamadır. Böyle bir açıklama bölgenin istikrarını dinamitleştirimiştir. Ben yaptım oldu bitti olmaz. Ben böyle bir açıklama yaptım bu gerçekleşecek diye bir açıklama da olmaz. Bir açıklama ile Kudüs İsrail'in başkenti olamaz. 13 Aralık'ta İslam liderlerini Türkiye'ye davet ettik. Türkiye olarak gerekli adımları atacağız. Bu uluslararası hukuka aykırı açıklamayı reddediyor ve kınıyoruz. Bu kararın olmamasını dilerdim. Bu kararın açıklanırsa nelere yol açacağına dikkat çektik. Bu karardan sonra tavırlarımızı istişare ettikten sonra hep birlikte belirleyeceğiz."

Ayrıntılar gelecek

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