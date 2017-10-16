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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Baykal'ı ziyaret etti

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Şu anda yoğun bakımda ve inşallah en kısa zamanda iyileşecek." dedi.

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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Baykalı ziyaret etti

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, eski CHP Genel Başkanı ve CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın sağlık durumuna ilişkin, "Şu anda yoğun bakımda ve inşallah en kısa zamanda iyileşecek. Sağlık durumunun iyi olduğunu öğrenmekten biz de büyük bir mutluluk duyduk." dedi.

Çavuşoğlu, Baykal'ı, tedavi gördüğü Ankara Üniversitesi İbn-i Sina Hastanesi'nde ziyaret etti.

Çavuşoğlu'nu hastaneye gelişinde CHP Grup Başkanvekili Engin Altay karşıladı. Baykal'ı ziyaret eden Çavuşoğlu, çıkışta basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Baykal ile hemşehri olduklarını anımsatan Çavuşoğlu, "Aynı zamanda benim de çok sevdiğimi ve saydığım bir büyüğüm ve dostum. Avrupa Konseyinde de beraber görev yaptık." diye konuştu.

Baykal'ın bu sabah saatlerinde rahatsızlandığı bilgisini aldığını belirten Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Zaten doktorlar size gerekli bilgileri verdiler. Zamanlıca, erken müdahale yapılmış. Kendisi de rahatsızlığını hissedince zaten hemen şoförünü arayıp hastaneye gelmişler. Sağlık durumu da iyi çok şükür, doktor arkadaşların bize verdiği bilgiye göre.

Şu anda yoğun bakımda ve inşallah en kısa zamanda iyileşecek. Sağlık durumunun iyi olduğunu öğrenmekten biz de büyük bir mutluluk duyduk. Kendisine ve ailesine 'geçmiş olsun' diyoruz. Böyle bir durumda içeri gidip ziyaret etmemekte fayda var. Daha sonra normal odaya geçtiğinde ya da evine geçince kendisini ziyaret edeceğim."

Etiketler: dışişleri bakanı mevlüt çavuşoğlu, CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal, Deniz Baykalın sağlık durumu, İbn-i Sina Hastanesi
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