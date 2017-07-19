Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Azerbaycan'da

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye-Azerbaycan-Türkmenistan Üçlü Dışişleri Bakanları 4. Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Azerbaycan'da, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Aliyev ile Çavuşoğlu, Azerbaycan-Türkmenistan-Türkiye Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında görüştü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Cumhurbaşkanı Aliyev, toplantıda üçlü ilişkilerin geliştirilmesi için ilgili kararların alınacağından emin olduğunu belirtti.

İstanbul'da düzenlenen 22. Dünya Petrol Kongresi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yaptığı görüşmeyi hatırlatan Aliyev, Azerbaycan-Türkiye ilişkilerinin her geçen gün daha da güçlendiğini ifade etti.

Aliyev'e Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın selamlarını ileten Çavuşoğlu, 15 Temmuz hain darbe girişiminin birinci yılı dolayısıyla Azerbaycan'da düzenlenen anma etkinliklerinin Türkiye'de memnuniyetle karşılandığını söyledi.

Çavuşoğlu, Ermenistan ordusunun provokasyonu sonucu cephe hattında hayatını kaybeden siviller için Aliyev'e taziye dileklerini iletti.

Azerbaycan'ın tüm alanlarda elde ettiği başarıların Türk halkı tarafından büyük sevinçle karşılandığını vurgulayan Çavuşoğlu, Türkiye-Azerbaycan-Türkmenistan Üçlü Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın bölgesel iş birliği ve ikili ilişkilerin geliştirilmesi açısından önem taşıdığını kaydetti.

Görüşmede, Ermenistan-Azerbaycan çatışması ve Dağlık Karabağ sorununun çözümüyle ilgili konular da müzakere edildi.

Aliyev, Çavuşoğlu'ndan Erdoğan'a selamlarını iletmesini rica etti.