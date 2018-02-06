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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Timmermans ile telefonda görüştü.
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İsrail mahkemesi Türk akademisyenin gözaltı süresini uzattı
İran Cumhurbaşkanı Ruhani: Türkiye ve Rusya ile ilişkilerimiz son derece iyi durumda
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Timmermans ile görüştü
Başbakan Yardımcısı Fikri Işık: ABD'deki politikasızlığın faturasını bölge ödüyor
BM'den acil yardım çağrısı: Gazze hastanelerindeki jeneratör yakıtları 10 gün içerisinde tükenecek