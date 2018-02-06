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Buradasınız : » » Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Timmermans ile görüştü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Timmermans ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Timmermans ile telefonda görüştü.

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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Timmermans ile görüştü

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Etiketler: dışişleri bakanı mevlüt çavuşoğlu, Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Timmermans
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