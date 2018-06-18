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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Askerlerimiz Münbiç'in içine de girecek

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Askerimiz yola çıktığı zaman arkası da gelir. Münbiç terörden temizlenecek. Askerlerimiz Münbiç’in içine de girecek." dedi.

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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Askerlerimiz Münbiçin içine de girecek

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türk askerinin Münbiç bölgesinde devriye gezmeye başladığını belirterek, "Bu süreçte YPG'liler Münbiç'ten çıkartılacak." dedi.

 


 

Münbiç terörden temizlenecek

"Askerlerimiz orada, hareketlilik başladı. Biliyorsunuz bizim askerlerimiz yola çıktığı zaman Fırat Kalkanı'nda da böyle oldu, Afrin'de de böyleydi, arkası da gelir ve Münbiç en kısa süre içinde inşallah YPG'den, PKK'dan temizlenecek ve gerekli adımları atacağız." diyen Çavuşoğlu, "İnşallah bir an önce Münbiç'te bu yol haritasını uygularız. Daha sonra diğer şehirlere de geçeriz. Amacımız, YPG'nin kontrol ettiği tüm bölgelerde onları buradan çıkartarak bu bölgeleri istikrara kavuşturmaktır. Amacımız yine buraları o şehirlerin insanlarına vermektir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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