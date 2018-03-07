Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Almanya ile birlikte ilişkileri normalleştirmek için çalışıyoruz

52. Uluslararası Berlin Turizm Fuarı'na katılan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Çavuşoğlu, Almanya'dan Türkiye'ye gelen turist sayısında geçen yıla oranla artış gözlendiğini belirterek, "Rezervasyonlara ve ilk iki ayda Türkiye'ye gelen turist sayısına baktığımız zaman özellikle Almanya ve Avrupa'dan (gelen turist sayısında) çok ciddi bir artış görüyoruz" dedi.

Türkiye turizmi açısından 2018'in iyi bir yıl olacağı değerlendirmesini yapan Çavuşoğlu, ilerleyen yıllarda turizm gelirinin artacağına inandığını belirtti.

Dışişleri Bakanı @MevlutCavusoglu, gazetecilerin sorularını cevaplıyor. https://t.co/bXpWWcaxsI — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 7 Mart 2018

Çavuşoğlu, "İlişkilerimizde daha iyi bir atmosfer gördüğüm için mutluyum" ifadelerini kullandı.

Mevkidaşı Sigmar Gabriel'le görüşmesiyle ilgili de Çavuşoğlu, son dönemde sıklıkla karşılıklı görüşmelerin yapıldığını hatırlatarak, "Biz, birlikte çalışarak ilişkileri normalleştirmek için hiçbir fırsatı kaçırmadık" diye konuştu.

Çavuşoğlu, Gabriel'le yaptığı görüşmede karşılıklı beklentileri ele aldıklarını belirterek, ikili ilişkileri normalleştirmek ve olumlu atmosfer oluşturmak için ellerinden gelenin en iyisini yaptıklarını söyledi.

Gelecekte neler yapabileceklerini de ele aldıklarını kaydeden Bakan Çavuşoğlu, "Sadece ikili ilişkilerimizle ilgili değil, bütün bölgesel konulardaki iş birliğimizi ele aldık. Almanya, Avrupa ve Türk toplumunun karşı karşıya geldiği birçok zorluk var. Bizim görevimiz, bu zorlukların üstesinden gelmek için elimizden gelenin en iyisini yapmak" dedi.

"Antalya ve İstanbul Avrupa şehirlerinden daha az güvenli değil"

Çavuşoğlu, Alman Dışişleri Bakanlığı'nın Türkiye'ye seyahat uyarısıyla ilgili bir soru üzerine, Bakan Gabriel'in bu uyarıyı tekrar ele aldığını belirtti.

Uyarının, Türkiye ile Almanya arasındaki ikili ilişkilerin seviyesini yansıtmadığını dile getiren Çavuşoğlu, "Türkiye, birçok Avrupa ülkesinden daha az güvenli değil. Antalya ve İstanbul, Paris, Berlin, Brüksel gibi Avrupa'daki birçok noktadan daha az güvenli değil" ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, Türkiye'nin terörist saldırıların önüne geçmek için birçok önlem aldığının, güvenli bir ülke olduğunun altını çizdi.

Kaynak: AA