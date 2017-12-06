  • 06 ARALIK 2017, ÇARŞAMBA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Kar Yağışlı
Hafif Kar Yağışlı
  • DOLAR 3.854
    EURO 4.547
  • BIST 105303.94
    ALTIN 156.656
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Açıklamayı büyük endişeyle karşılıyor ve kınıyoruz

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Açıklamayı büyük endişeyle karşılıyor ve kınıyoruz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "ABD Yönetimi’nin Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıdığı açıklamayı kınıyoruz." dedi.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Açıklamayı büyük endişeyle karşılıyor ve kınıyoruz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD yönetiminin Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıdığı açıklamayı kınadıklarını belirtti.

Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "ABD yönetiminin, Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıdığı ve İsrail’deki Büyükelçiliğini Kudüs’e taşıyacağı yönünde yaptığı sorumsuzca açıklamayı büyük endişeyle karşılıyor ve kınıyoruz. Bu karar, uluslararası hukukun ve ilgili BM kararlarının açık bir ihlalidir." dedi.

 

Etiketler: kudüs, israil, dışişleri bakanı mevlüt çavuşoğlu, abd
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER