Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'ye seslendi: Bunun ne kadar yanlış bir yaklaşım olduğunu bir kez daha vurguluyoruz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Filistinli mevkidaşı Riyad el-Maliki ile Antalya'da bir araya geldi.

Çavuşoğlu, el-Maliki ile, ABD'nin Kudüs provokasyonu, iki ülke ilişkilerinin ele alındığı görüşme sonrasında ortak basın açıklaması yaptı.

"Filistin halkının ne kadar onurlu olduğunu daha siz öğrenememişsiniz"

Bakan Çavuşoğlu, Türkiye'nin Filistin'e desteğinin devam edeceğini söyledi.

"Filistin'in kalkınması için projelere destek vermeye devam edeceğiz. Desteğimiz artarak devam edecektir. Bazıları, yine bugün Filistin'e yaptığı yardımı kesmekle tehdit ediyor. Filistin halkı zaten baskılara boyun eğseydi Filistin halkı kalmazdı. Filistin halkının ne kadar onurlu olduğunu daha siz öğrenememişsiniz. Gazze'ye insani yardımlarımızı da sürdüreceğiz."

"Bunun ne kadar yanlış bir yaklaşım olduğunu vurguladık"

ABD'nin, Hamas lideri Haniyye'yi terör listesine almasının çok yanlış bir yaklaşım olduğunu bir kez daha vurguladı.

"Dün akşam biz bundan sonra hangi adımları atacağımızı görüştük. Elbette ikili ilişkileri de değerlendiriyoruz. Biz bir taraftan iki devletli bir çözüm için çaba sarf ederken diğer taraftan Filistin'in birliğinin sağlanması amacıyla da üzerimize düşeni yapıyoruz. Bir olun, beraber olun, birlikte Filistin olun diyeceğiz. Bu sürece de yine desteğimizi sürdüreceğiz. ABD terör listesine baktığımız zaman Filistin için önemli isimleri de terör listesine eklediğini görüyoruz. Bunun ne kadar yanlış bir yaklaşım olduğunu vurguladık, buradan bir kez daha vurguluyorum."

"Türkiye ile biz birlikte çalışıyoruz"

Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki'ni de sözlerine Çavuşoğlu'na teşekkür ederek başladı. Kahire'de çok önemli bir toplantıdan Türkiye'ye geldiğini ifade eden Maliki, o toplantıda ABD'nin Kudüs kararını görüştüklerini söyledi.

Maliki, Türkiye'nin Filistin meselesine verdiği öneme vurgu yaptı.

"Türkiye tamamen desteğini sağlamaktadır. Filistin meselesi önem verdiği bir konudur. Türkiye ile birlikte bu rolü oynamak bizim için çok önemli. Aralık ayının ikinci yarısında BM Genel Kurulu'na gittiğimizde aslında Türkiye bizimle birlikteydi. Bu şu demektir, Türkiye ile biz birlikte çalışıyoruz. Türkiye sadece bu toplantıda değil, 29 Temmuz 2012'de de yine birlikteydi. Yine aynı şekilde Türkiye'nin rolüne bakacak olursak İstanbul'da olağanüstü bir toplantı yapmıştır. Sayın Erdoğan ve Türkiye olarak bizim yanımızda olmaları çok çok önemliydi. Bu bizim için İslam aleminde önemli bir dönemeç olmuştur. Biz ABD Başkanı Trump'ın aldığı karara karşı ne yapabiliriz, bütün bunları değerlendirdik. Türkiye olan ilişkilerimiz üst düzeyde devam edecektir. Önümüzde karşılaşacağımız birçok sorun var. Bu sorunların nasıl üstesinden geleceğiz, Türkiye ile olan koordinasyon çalışmalarının devam etmesi çok çok önemlidir."

Kaynak: TRT Haber