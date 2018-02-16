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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşıyla bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson Ankara'da bir araya geldi.

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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABDli mevkidaşıyla bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ı saat 9.45 sıralarında Ankara Palas'ın girişinde karşıladı. Türk ve ABD bayrağının önünde poz veren iki bakan daha sonra üst kata çıkarak baş başa görüşmeye geçti.

Bakan Çavuşoğlu, bu sırada mevkidaşına Ankara Palas'ın tarihine ilişkin bilgiler verdi.

Çavuşoğlu ve Tillerson daha sonra heyetler arası görüşmeye geçecek, ardından iki bakan ortak basın toplantısı düzenleyecek.

Görüşme öncesi Ankara Palas çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alınmıştı.

Dün Ankara'ya gelen Tillerson, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilmiş, görüşme 3 sat 15 dakika sürmüştü.

Kaynak: AA

Etiketler: Rex Tillerson, dışişleri bakanı mevlüt çavuşoğlu, abd
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