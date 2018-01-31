Gündem » Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Tillerson ile görüştü Buradasınız : Ana Sayfa

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Tillerson ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Tillerson ile telefonda görüştü. Yapılan görüşmede, Soçi görüşmeleri, Afrin Harekatı ve Irak konuları ele alındı.

31 Ocak 2018 Çarşamba 16:06



