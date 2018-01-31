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Buradasınız : » » Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Tillerson ile görüştü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Tillerson ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Tillerson ile telefonda görüştü. Yapılan görüşmede, Soçi görüşmeleri, Afrin Harekatı ve Irak konuları ele alındı.

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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABDli mevkidaşı Tillerson ile görüştü

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