Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Tillerson ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu "Kimyasal Silah Kullanımının Cezasız Kalmaması İçin Uluslararası Ortaklık" konulu dışişleri bakanları toplantısına katılmak üzere Fransa'ya gitti.

Toplantı kapsamında bazı ikili görüşmeler gerçekleştiren Çavuşoğlu, Amerikan mevkidaşı Rex Tillerson ile de bir araya geldi.

"Kimyasal Silah Kullanımının Cezasız Kalmaması İçin Uluslararası Ortaklık" toplantısı, başkent Paris'te Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian'ın ev sahipliğinde gerçekleşiyor. Toplantıya, Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa ülkelerinin de içinde olduğu 29 ülke katılıyor.

Dışişleri bakanlarının toplantısında, ülkeler, kimyasal saldırıların failleri hakkında elde ettikleri bilgileri uluslararası camia, kamuoyu ve ilgili uluslararası kuruluşlarla paylaşma konusunda mutabakata varacak.

Kaynak: TRT Haber