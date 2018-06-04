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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: ABD ile ilişkilerde topu taca atma süreci bitmeli

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Artık ABD ile ilişkilerde bize göre topu taca atma süreci bitmesi lazım. Suriye bunun önemli bir adımıdır." dedi.

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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: ABD ile ilişkilerde topu taca atma süreci bitmeli

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'deki görüşmelerinin ardından açıklamalarda bulundu.

Çavuşoğlu, "Artık ABD ile ilişkilerde bize göre topu taca atma süreci bitmesi lazım. Suriye bunun önemli bir adımıdır." dedi.

"Yol haritasının parametreleri üzerinde çalışılacak"

Bakan Çavuşoğlu, "İlk önce PKK/YPG terör örgütünün Münbiç'ten çıkarılması için bir yol haritasının parametreleri üzerinde çalışılacak. Yol haritasının uygulanması için net bir gün var. Bu, sahada atılacak adımlara bağlı. 6 aydan az bir süreden bahsediyoruz." ifadesini kullandı.

"Münbiç'te insanların evlerine dönmeleri sağlanacak"

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Münbiç'te PKK/YPG baskısıyla yerlerini terketmek zorunda kalan insanların evlerine geri dönmesinin sağlanacağını belirtti.

"F-35 devir-teslimi daha önce planlandığı gibi yapılacak"

Bakan Çavuşoğlu, "F-35 konusunda ABD Kongresindeki tehdit dilini kabul etmeyeceğimizi ve bunun yapıcı olmayacağını söyledik. F-35 devir-teslimi daha önce planlandığı gibi 21 Haziran’da yapılacak. Bu konuda herhangi bir değişiklik yok." şeklinde konuştu.

Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Mike Pompeo’nun "ABD'de FETÖ konusunda FBI'ın çok ciddi soruşturmaları olduğunu" söylediğini aktardı.

Kaynak: AA

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