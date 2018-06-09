Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: 24 Haziran'dan sonra sıçrama devri başlayacak

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı personeliyle sahurda bir araya geldi.

Burada konuşan Çavuşoğlu, Suriye'de son 1,5 yılda çatışmaları durdurmak, çatışmasız bölgeler oluşturmak için çok çaba sarf ettiklerini anlattı:

"Ülke içi ve sınır ötesinde terör örgütlerinin tepesine binerek, bölgenin ve ülkemizin güvenliği için gerekeni yaptık. Askerlerimiz, polisimiz canı pahasına bölgeyi teröristlerden temizlediler. Şimdi ise o bölgeleri istikrara kavuşturmak için çalışıyoruz. ABD Dışişleri Bakanı ile Münbiç bölgesinden PKK/YPG'lileri çıkartmak için bir yol haritası konusunda mutabık kaldık. Bu bölge istikrara kavuştuktan sonra Suriyeli kardeşlerimiz oraya da dönmeye başlayacak. Fırat'ın doğusundaki YPG'nin kontrol ettiği yerlerden de o teröristleri temizleyinceye kadar devam edeceğiz. Yine Kandil'de, Kuzey Irak'ta operasyonlarımızı, harekatlarımızı takip ediyorsunuz. Bugün biz oraya gitmezsek, oradaki teröristleri temizlemezsek yarın topraklarımızın içinde bize tehdit olarak döner. O yüzden bunları yapmak durumundayız."

Türkiye'yi geleceğe taşımak için çalıştıklarına değinen Çavuşoğlu, millet olarak artık uyanıldığını, gelen güvenle nasıl bir millet olunduğunun tekrar hatırlandığını belirtti.

Başkalarının ekonomik, siyasi boyunduruğu altında yaşanılamayacağının öğrenildiğini vurgulayan Çavuşoğlu, dünyada adalet, barış, istikrar için sorumlulukları olduğunu, mazlumlara sahip çıkma sorumluluğunu tekrar hatırladıklarını anlattı.

"24 Haziran'dan sonra sıçrama devri başlayacak"

Bakan Çavuşoğlu, önceden "Millet devlet için var." zihniyetinin hakim olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Yasakçı bir devlet. 'Ormana dokunamazsın, buraya giremezsin, bunu yapamazsın. Her şey devlet için.' Öyle değil. Devlet millet için vardır. Millet zaten devlet, bayrak, vatan için canını vermeye hazır. 15 Temmuz'da hepimiz sokaklara çıkmadık mı? Çıktık. Yine çıkarız. 16 yılda karşı karşıya kaldığımız sorunları beraber aşmadık mı? Devletimiz güçlü olacak ama devlet de milletin hizmetinde olacak. Bunun için çalışıyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan bunun için çalışıyor. 24 Haziran'dan sonra sıçrama devri başlayacak. Yani vakit Türkiye vakti. Bugünkü gücümüzle bile diklenmeden dik durmayı başardık. Bugün sahada da masada da güçlüyüz. Sahada kazandığımızı masada kaybetme devri bitti. Artık Türkiye'nin sözü geçiyor."

Öte yandan, Çavuşoğlu'nun konuşması sırasında gelen trafik kazası ihbarıyla bazı itfaiyeciler araçlarına koşarak bölgeye hareket etti. Çavuşoğlu da giden personele kolaylık dileyerek, "Allah sizin yardımcınız olsun. Görüyorsunuz canla başla görev yapılıyor." diye konuştu.

İtfaiyecilerle sahur buluşmasına AK Parti Antalya Milletvekili Gökcen Özdoğan Enç ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel de katıldı.

Kaynak: AA