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Dışişleri Bakan Çavuşoğlu, Kopenhag'da İngiliz mevkidaşıyla görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson ile bir araya geldi.

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Dışişleri Bakan Çavuşoğlu, Kopenhagda İngiliz mevkidaşıyla görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, uluslararası "Ukrayna Reform Konferansı"na katılmak üzere gittiği Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da İngiliz mevkidaşı Boris Johnson ile görüştü.

 


 

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, görüşmenin ardından Twitter hesabından, "Türkiye-Birleşik Krallık iş birliği son dönemdeki üst düzey temaslarla daha da ilerledi. Dışişleri Bakanı Boris Johnson’la görüşmemizde, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın mayıs ayındaki ziyaretinde kararlaştırılan iş birliği alanlarına ilişkin atılacak adımları değerlendirdik" paylaşımında bulundu.

Kaynak: AA

Etiketler: Ukrayna Reform Konferansı, İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson, dışişleri bakanı mevlüt çavuşoğlu
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