Dışişleri Bakan Çavuşoğlu, Kopenhag'da İngiliz mevkidaşıyla görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, uluslararası "Ukrayna Reform Konferansı"na katılmak üzere gittiği Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da İngiliz mevkidaşı Boris Johnson ile görüştü.
#Türkiye-#BirleşikKrallık işbirliği son dönemdeki üst düzey temaslarla daha da ilerledi. Dışişleri Bakanı @BorisJohnson’la görüşmemizde, Cumhurbaşkanımız @RT_Erdogan’ın Mayıs ayındaki ziyaretinde kararlaştırılan işbirliği alanlarına ilişkin atılacak adımları değerlendirdik. pic.twitter.com/mY1344BW6X— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) 27 Haziran 2018
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, görüşmenin ardından Twitter hesabından, "Türkiye-Birleşik Krallık iş birliği son dönemdeki üst düzey temaslarla daha da ilerledi. Dışişleri Bakanı Boris Johnson’la görüşmemizde, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın mayıs ayındaki ziyaretinde kararlaştırılan iş birliği alanlarına ilişkin atılacak adımları değerlendirdik" paylaşımında bulundu.
Kaynak: AA